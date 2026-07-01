“Città a misura di diritti”: all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” un confronto su inclusione, diritti e ruolo dei servizi.

Venerdì 3 luglio 2026, dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna “Italo Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà il convegno “Città a misura di diritti – Inclusione e Diritti: il territorio che accoglie”, promosso dall’Associazione Nazionale Assistenti Sociali – Segreteria della Calabria, in collaborazione con il progetto CAD – Enti in Rete, sostenuto da Oxfam Italia nell’ambito del programma Connecting Spheres.

L’iniziativa è patrocinata dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ed è accreditata dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni, dei servizi e delle professioni nella promozione dei diritti, nel contrasto alle discriminazioni e nella costruzione di comunità più inclusive.

Attraverso il contributo di docenti universitari, assistenti sociali, rappresentanti del terzo settore e di Arcigay nazionale saranno approfonditi i temi dell’inclusione, della tutela dei diritti e della responsabilità delle reti territoriali nel promuovere contesti capaci di accogliere e valorizzare ogni persona.

L’evento è accreditato dal CROAS Calabria con il riconoscimento di 3 crediti formativi e 1 credito deontologico.