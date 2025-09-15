Cittanova: al via la Prima Giornata Nazionale degli Internati Militari italiani nei lager nazisti
Cittanova (RC), 15 settembre 2025 – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 9:30, presso il Teatro comunale “R. Gentile” di Cittanova, si celebrerà per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, istituita con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2025.
La ricorrenza intende onorare, a oltre ottant’anni di distanza, il sacrificio dei circa 650.000 soldati italiani deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943. In Calabria furono circa 15.000 gli internati, un numero imponente che coinvolse decine di migliaia di famiglie, lasciando una ferita profonda nella memoria collettiva.
A moderare l’evento il giornalista Antonino Raso.
Interverranno il Viceprefetto vicario di Reggio Calabria, Gaetano Tufariello, il Sindaco di Cittanova,Domenico Antico; l’Assessore alla Cultura, Rita Morano; il Vicepresidente dell’ANEI Metropolitana di Reggio Calabria, Mario Lucia; la Presidente dell’Associazione Radici, Domenica Sorrenti; il Presidente dell’ANEI Metropolitana di Reggio Calabria, Nicola Marazzita e la Dirigente scolastica del Polo Liceale di Cittanova, Clelia Bruzzì.
Sono inoltre previsti gli interventi della prof.ssa Angela Palma Scionti e la testimonianza della. dott.ssa Nicoletta Anastasia Deni, nipote di un internato militare italiano di Cittanova.