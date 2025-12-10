Clementine di Calabria Igp al Forum di Siena per rafforzare tutela e promozione delle IG

Il VII Forum europeo della qualità alimentare, promosso dalla Fondazione Qualivita insieme alle principali organizzazioni del comparto, ha riunito a Siena istituzioni, consorzi e rappresentanti delle filiere europee.

Alla giornata ha partecipato il Consorzio Clementine di Calabria Igp con la presidente Maria Salimbeni e il consigliere del cda Stefano Pirillo, presenti per seguire i lavori e portare il contributo della produzione agrumicola calabrese certificata.

L’evento ha registrato la presenza del commissario europeo all’agricoltura Christophe Hansen e dei ministri dell’agricoltura di Italia, Francia e Spagna. Un confronto ad ampio raggio che ha messo in luce la volontà di rafforzare il sistema delle indicazioni geografiche, riconosciuto come asse strategico per la competitività dei territori rurali.

Il quadro rientra nel percorso applicativo del regolamento europeo che ridisegna la governance delle IG e punta a rafforzare la tutela contro le imitazioni.

In occasione del Forum è stato presentato anche il Libro verde sul futuro delle IG, documento che indica linee operative condivise da consorzi e istituzioni.

Il testo propone interventi su protezione internazionale, filiere, trasparenza e attrazione delle nuove generazioni, oltre a un maggiore coinvolgimento dei territori nelle strategie di comunicazione. I contenuti sono stati consegnati al commissario europeo insieme al Memorandum di Siena, sintesi delle richieste della filiera.

Da parte sua, il Commissario Hansen ha annunciato l’avvio, a partire dal 2027, di nuove misure di investimento dedicate al sistema delle Indicazioni Geografiche con l’obiettivo di espanderne il valore economico e culturale e dare piena attuazione al Regolamento 2024/1143, di cui è stato relatore parlamentare Paolo De Castro.

«Il Forum dedicato ai venticinque anni della Fondazione Qualivita ha offerto un confronto diretto con realtà europee impegnate nella tutela delle produzioni certificate ha dichiarato la presidente Salimbeni.

È emersa l’esigenza di una collaborazione più stretta con venditori e grande distribuzione, così da aumentare la visibilità, migliorare la presenza del logo e della denominazione sulle etichette e sugli scaffali.

È altrettanto importante sostenere i produttori, che rappresentano il cuore delle nostre IG e garantiscono con il loro lavoro continuità, identità e qualità».

Il Consorzio Clementine di Calabria Igp ricorda che l’assemblea dei soci ha avviato in questi giorni una nuova campagna di comunicazione che sarà trasmessa su alcune stazioni radiofoniche nazionali.

L’iniziativa intende rafforzare tra i consumatori la conoscenza della clementina certificata, prodotto che unisce tradizione, sostenibilità e un modello agricolo fondato su equità e tracciabilità.

Per il Consorzio, investire sulla comunicazione è una scelta necessaria per aumentare la riconoscibilità della denominazione, sostenere il lavoro delle aziende associate e consolidare il rapporto con i consumatori.

Il Forum organizzato a Siena viene considerato dal Consorzio un passaggio utile per ribadire il valore economico, culturale e sociale delle produzioni certificate.

Un percorso che richiede cooperazione tra istituzioni, consorzi e filiere commerciali, così da ampliare le opportunità di crescita delle IG e promuovere un’agricoltura attenta alla qualità e al territorio.