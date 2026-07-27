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Cleto celebra l’arte orafa di Michele Affidato

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
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michele affidato

Dopo un periodo intenso che nelle ultime settimane lo ha visto firmare i riconoscimenti dei Nastri d’Argento Grandi Serie e la Maschera d’Argento della XX edizione del Nations Award, andata in scena al Teatro Antico di Taormina, senza tralasciare nuove opere di arte sacra per la Santa Sede, questa volta è la sua stessa terra a chiamare Michele Affidato, per riconoscere pubblicamente il valore delle sue creazioni.

Il Castello Angioino di Savuto ha fatto da cornice a una serata dedicata all’arte, alla cultura e alle eccellenze calabresi, ospitando il maestro orafo Michele Affidato in occasione della sfilata dal tema “I Gioielli dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”.

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