Clonata identità digitale del vicepresidente della giunta regionale calabrese

Una pagina fake che sfrutta il nome e l’immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la promessa di inesistenti finanziamenti europei.

È l’ennesimo episodio di furto di identità digitale che ha colpito, questa volta, un rappresentante istituzionale.

Non si tratta dice Pietropaolo solo di un attacco alla mia persona, ma di un tentativo fraudolento che espone i cittadini al rischio concreto di perdere denaro e dati sensibili. È nostro dovere contrastare con fermezza queste azioni criminali.

Il profilo fake, costruito in maniera da replicare la pagina istituzionale, è stato utilizzato per inviare messaggi privati in cui fantomatici interlocutori presentandosi come “direttori generali di finanziamenti europei” promettevano borse di studio e contributi a fondo perduto, arrivando a richiedere dati personali, documenti d’identità e persino anticipi di denaro per “sbloccare finanziamenti fino a 100mila euro”.

Siamo davanti a un fenomeno che non va sottovalutato sottolinea Pietropaolo perché colpisce la fiducia dei cittadini, la reputazione delle istituzioni e sfrutta la fragilità di chi cerca opportunità di sostegno economico.

Occorre continuare ad investire in educazione digitale e in una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

Invito tutti a non fidarsi di messaggi sospetti, a verificare sempre le fonti ufficiali e a segnalare tempestivamente i profili falsi.