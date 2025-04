CNA ora partner ufficiale di Autentico Expo 2025

Siamo lieti di annunciare che CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della

Piccola e Media Impresa è ufficialmente partner istituzionale di Autentico Expo 2025,

l’evento di esposizione dedicato alle eccellenze del settore Food & Beverage made in Italy, in

programma il 3 e 4 maggio presso il Parco Acquatico S. Chiara di Rende (CS).

La presenza della CNA Cosenza rappresenta un segnale forte di fiducia nel valore

dell’iniziativa e un importante riconoscimento per Autentico Expo, ma soprattutto

un’opportunità concreta per il tessuto imprenditoriale locale.

Il sostegno di un’organizzazione che da sempre si impegna a valorizzare l’artigianato e le

piccole e medie imprese, rafforza la missione dell’evento: promuovere la qualità, l’identità e

la cultura produttiva del nostro territorio, offrendo visibilità, occasioni di crescita e nuove

connessioni.

Autentico Expo nasce proprio con l’obiettivo di mettere in rete produttori, aziende, buyer,

distributori e professionisti del settore Horeca, creando un ambiente dinamico e aperto anche

al grande pubblico degli appassionati di enogastronomia.

L’evento prevede un’ampia area espositiva dedicata alle eccellenze alimentari locali e

nazionali, momenti di degustazione, incontri B2B, workshop e ospiti d’eccezione dal mondo

dell’alta cucina.

Per le aziende, Autentico Expo è il luogo ideale per presentare i propri prodotti, accedere a

nuove opportunità commerciali e confrontarsi con le innovazioni del settore. Per i visitatori,

sarà un’occasione unica per scoprire, degustare e acquistare prodotti autentici direttamente

dai produttori.

Come partecipare ad Autentico

Sono attualmente disponibili gli ultimi spazi espositivi: invitiamo le aziende interessate a

prenotare il proprio stand contattandoci via email all’indirizzo info@autenticoexpo.it o

telefonicamente al numero +39 379 195 7803.

Ringraziamo nuovamente CNA Cosenza per il prezioso supporto: insieme renderemo

Autentico Expo 2025 un appuntamento imperdibile per il nostro territorio e per tutto il

comparto agroalimentare italiano.