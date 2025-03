Co.Ro. Educational alla “Leonardo Da Vinci”, studenti entusiasti e ricettivi

Dopo il successo registrato nelle scuole primarie, l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano e l’azienda Ecoross portano l’educazione ambientale anche nelle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, estendendo il progetto Co.Ro. Educational ad una fascia di età in cui gli studenti sviluppano una maggiore consapevolezza e capacità di riflessione critica sulle tematiche ambientali.

L’obiettivo è quello di trasformarli in ambasciatori della sostenibilità, in grado di esercitare un’influenza positiva all’interno delle comunità e di fungere da modelli di riferimento per le generazioni più giovani.

La prima tappa ha coinvolto, giovedì 6 marzo, il plesso “Leonardo da Vinci” dell’Istituto Comprensivo Rossano 1, che ha accolto positivamente il percorso, dimostrando un forte interesse e una partecipazione attiva alle lezioni tenute dalle informatrici ambientali di Ecoross.

«L’educazione ambientale è un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri studenti afferma il dott. Mauro Colafato, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo.

Nel nostro istituto, accogliamo bambini dai 3 ai 13 anni, e per ogni fascia d’età sviluppiamo percorsi educativi mirati, calibrando i messaggi in base alle loro capacità di comprensione.

Non è mai troppo presto né troppo tardi per parlare di ambiente: ogni momento è buono per far maturare nei ragazzi la consapevolezza del loro ruolo nella società».

Il DS Colafato ha poi evidenziato l’importanza dell’educazione civica come strumento per coinvolgere i giovani e renderli protagonisti attivi nella tutela dell’ambiente:

«Siamo nella fase della preadolescenza, un periodo di grandi cambiamenti in cui i ragazzi iniziano a rendersi conto del proprio ruolo sia nella comunità scolastica sia all’interno delle loro famiglie.

Il nostro obiettivo è accompagnarli in questo percorso di crescita, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli e responsabili.

Per garantire risultati concreti e duraturi conclude il Dirigente è imprescindibile l’impegno congiunto di scuola e istituzioni: l’amministrazione comunale deve continuare a supportare questi percorsi educativi, perché il successo di tali iniziative dipende dalla sinergia tra scuola e territorio».

Dello stesso avviso l’Assessore alla Città equa e sostenibile, avv. Francesco Madeo, presente alle lezioni formative:

«L’educazione ambientale è una sfida che riguarda tutti, e per avere un impatto concreto deve essere vissuta come un progetto di comunità.

La Città di Corigliano-Rossano sta investendo su questo tema con strumenti adeguati e il supporto di professionisti competenti, perché la sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma anche un’opportunità per migliorare la vivibilità, creare nuove prospettive occupazionali e favorire la crescita economica».

Madeo ha inoltre fatto notare quanto gli studenti siano già molto sensibili a questi temi, merito dell’eccellente impegno degli istituti scolastici, che «hanno fatto un lavoro straordinario nella formazione delle nuove generazioni.

Il nostro compito è trasformare i ragazzi in vere e proprie ‘sentinelle dell’ambiente’, affinché possano sensibilizzare anche le loro famiglie e la comunità sulla necessità di contrastare l’abbandono dei rifiuti» poiché «Ogni gesto irresponsabile conclude compromette il futuro delle nuove generazioni».

«Siamo convinti che questa sia la strada giusta da percorrere dichiara il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross.

Per questo, continueremo a sensibilizzare gli studenti accrescendo la consapevolezza ambientale e promuovendo comportamenti responsabili. Investiremo costantemente in progetti educativi, poiché crediamo fermamente che la formazione delle nuove generazioni sia la chiave per un futuro sostenibile».