COISP: elogio ai Poliziotti delle Volanti di Crotone per ritrovamento lampo all’ospedale di Crotone

Oggi più che mai, il sindacato di Polizia COISP sente il dovere di esprimere un forte elogio e parole di apprezzamento nei confronti dei colleghi delle volanti e dei colleghi del posto fisso ospedale.

Grazie alla caparbietà e alle spiccate qualità professionali, questi ragazzi, sempre in ‘’PRIMA LINEA’’, hanno permesso di scongiurare un possibile fatto di cronaca concludendolo nel migliore dei modi e facendolo diventare solo un brutto ricordo per i familiari e amici di un anziano paziente.

Lo stesso ricoverato presso il reparto geriatria, si era allontanato nella serata del 22 luglio e rintracciato nella mattina successiva dagli agenti della volante e dal personale del posto fisso, i quali visionando accuratamente i filmati delle telecamere di sorveglianza, con il loro intuito sono riusciti ad estendere le ricerche fino a una zona buia e difficilmente accessibile sita nel seminterrato della struttura sanitaria, trovando lo stesso in evidente stato di disorientamento e debilitazione.

Una volta individuato l’uomo è stato portato presso il locale pronto soccorso per le cure del caso.

Il segretario generale COMMISSO Antonio, conclude affermando che l’operatività e l’intuito degli operatori intervenuti dimostra come la Polizia di Stato sia composta da persone con intuito investigativo fuori dal comune, pronti anche questa volta, a scongiurare il peggio e a risolvere qualsiasi problematica si ponga loro davanti, restando quasi sempre eroi nascosti vestiti da angeli in divisa.

Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di elogio per tutti i colleghi intervenuti ed è certa che il signor Questore quale autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia di Stato nella provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano certamente di essere premiati.