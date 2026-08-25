COISP: poliziotto fuori servizio salva coppia che si perde nei boschi

Grazie al senso del dovere e allo spirito di aiutare sempre in qualsiasi momento della giornata il peggio è stato scongiurato, anche se da pochi anni in Polizia l’Agente MANCUSO Alessandro in forza alla Questura di Crotone è la dimostrazione che il dovere di un Poliziotto non termina alla fine del turno di servizio.

Nella giornata di ieri, lo stesso, libero del servizio in una giornata di riposo mentre effettuava trekking montano nel territorio di Zagarise, sentiva in lontananza grida, accortosi che le stesse giungevano da persone che avevano bisogno di aiuto, cercava a gran voce di farsi individuare indirizzando i malcapitati presso di se, la coppia originaria di Isola di Capo Rizzuto, che successivamente si è scoperto che si era addentrata in una zona impervia priva di copertura telefonica riuscendo ad effettuare solo una breve chiamata al 112 facendo scattare le operazioni di soccorso, l’Agente MANCUSO grazie alla sua ottima conoscenza dei boschi e dei sentieri dell’area, riusciva, dopo circa un’ora, dapprima a raggiungere le persone disperse trovati nei pressi di un dirupo e successivamente a portarli in un luogo sicuro presso l’area ristoro “ Orme nel Parco”, contattando il 112 e comunicando che le persone disperse erano al sicuro, facendo rientrare l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco, e annullando l’intervento dei soccorritori di terra cacciatori di Calabria che si stavano recando sul luogo per le ricerche.

Il sindacato di Polizia COISP esprime un forte elogio al collega intervenuto grazie al quale il peggio è stato scongiurato e riuscito a far diventare una possibile pagina di cronaca nera in una storia a lieto fine; confermando la costante presenza alla cittadinanza soprattutto nei momenti di emergenza dove conclude il segretario provinciale COMMISSO Antonio ogni secondo può fare la differenza.