Coldiretti Calabria “basta esitazioni, l’emergenza cinghiali è fuori controllo”

Coldiretti Calabria esprime profonda preoccupazione a seguito del tragico episodio avvenuto a Cetraro (CS), dove una persona, mentre curava il proprio orto, ha perso la vita a seguito di un attacco da parte di un cinghiale.

Questo drammatico evento conferma quanto la proliferazione incontrollata della fauna selvatica rappresenti una minaccia sempre più grave, non solo per l’agricoltura, ma anche per la sicurezza delle persone, con avvistamenti sempre più frequenti nei centri abitati.

La presenza incontrollata dei cinghiali in Calabria ha messo e sta mettendo in ginocchio le aziende agricole, distruggendo colture, attaccando gli allevamenti e causando incidenti stradali. Le perdite economiche aumentano e la pressione sugli agricoltori e i centri urbani è insostenibile.

Non si tratta più solo di una questione agricola, ma di una vera emergenza di ordine pubblico. I cinghiali si avvicinano sempre più spesso alle abitazioni, rappresentando un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e rendendo impossibile la convivenza nei territori rurali.

Coldiretti Calabria auspica che insieme alla Regione si possa portare a termine, in tempi rapidi, l’attuazione del piano straordinario e che si possano mettere in campo tutte le azioni necessarie per sollecitare un maggiore impegno degli enti gestori dei parchi, per garantire l’attuazione efficace del Piano Straordinario di Controllo della Fauna Selvatica, con azioni mirate a ridurre la presenza degli ungulati e a ristabilire un equilibrio nel territorio.

Nel frattempo, l’organizzazione ha già avviato incontri con i propri soci e promosso corsi di formazione per gli agricoltori, affinché possano essere pronti a collaborare nell’attuazione di tutte le misure previste.

Il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, ha dichiarato in merito che “non possiamo più permettere che la presenza incontrollata della fauna selvatica continui a mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e a distruggere il lavoro degli agricoltori.

L’aggressione avvenuta a Cetraro dimostra che il problema ha ormai superato ogni livello di tollerabilità e va affrontato con strumenti concreti e immediati. È necessario che il Piano Straordinario di Controllo della Fauna Selvatica venga applicato in modo efficace e senza esitazioni.

Coldiretti Calabria insieme alla Regione, ha tracciato il percorso da fare, ora però, servono azioni rapide e coordinate da parte di tutti i soggetti coinvolti per accelerarne il compimento, per ristabilire un equilibrio e garantire la sicurezza nei territori.”