Coldiretti Calabria e Campagna Amica: ad Acri (CS) è ripartito il corso per i Cuochi Contadini, ambasciatori del turismo e della cucina rurale calabrese

Con l’obiettivo di valorizzare la tradizione enogastronomica locale e promuovere il vero agriturismo italiano, Coldiretti Calabria, Campagna Amica Calabria e Terranostra hanno rilanciato il Corso Professionale per i Cuochi Contadini, che si sta svolgendo nell’agriturismo Biosila di Acri. Un’iniziativa pensata per formare figure altamente specializzate in grado di raccontare, attraverso i sapori, la storia e le eccellenze della nostra regione.

Nella giornata di apertura i partecipanti sono stati accolti, dal cuoco contadino di Campagna Amica Diego Scaramuzza, il Direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini, il Responsabile di Campagna Amica Mario Ambrogio, il Presidente di Terranostra Calabria Vincenzo Abbruzzese e la Responsabile dei Cuochi Contadini Loredana De Brasi.

L’intervento formativo, suddiviso in due moduli (dal 26 al 28 novembre 2024 e dal 21 al 23 gennaio 2025), è rivolto agli operatori degli agriturismi calabresi e include lezioni pratiche e teoriche su tecniche culinarie, gestione della ristorazione e comunicazione dei valori distintivi dei territori.

Il progetto si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso nazionale che, dal 2018, ha portato alla formazione di nuovi Cuochi Contadini. Questi professionisti rappresentano oggi un punto di riferimento per un’offerta turistica che unisce tradizione, qualità e tracciabilità, contribuendo a rendere gli agriturismi veri ambasciatori del made in Italy​ a partire dall’ accoglienza, lo storytelling, la preparazione dei piatti e la conoscenza dei prodotti tipici e delle tradizioni locali. Quella del cuoco contadino è una figura sempre più centrale nella ricettività agrituristica unendo tradizioni culinarie e dei valori rurali.

La proposta formativa, arricchita da sessioni pratiche e teoriche, è incentrata sui seguenti temi:

Cucina e territorio: come utilizzare al meglio le materie prime locali e raccontarne la storia.

Tecniche culinarie: dalle preparazioni tradizionali alle innovazioni sostenibili. Gestione e accoglienza: per creare esperienze uniche e autentiche per gli ospiti. Il ruolo del cuoco contadino: nato come figura emblematica all’interno della rete di Campagna Amica, è il custode del legame dell’azienda agrituristica con il territorio. Non si limita alla preparazione di ricette, ma si dedica alla promozione di una filosofia basata su qualità, tracciabilità e sostenibilità, che sono alla base delle attività promosse dalla Fondazione Campagna Amica.

L’esperienza dice che i corsi hanno ottenuto risultati straordinari, con agriturismi che hanno visto aumentare il loro appeal verso i turisti alla ricerca di esperienze autentiche. “L’agriturismo italiano non è solo ospitalità, ma anche cultura del territorio,” sottolinea il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto:“questo corso mette al centro la Calabria rurale, le sue eccellenze e il legame inscindibile con la nostra terra.” .

Il Presidente di Terranostra Calabria Vincenzo Abbruzzese evidenzia inoltre che “i cuochi contadini sono i veri testimonial di piatti e ricette della tradizione rurale. Una figura ricercata dai media e dai gourmet, che con la formazione si sta qualificando, aggiungendo ulteriori performance a una professione che abbina capacità di coltivazione e allevamento alla competenza ai fornelli, unendo doti di narrazione e comunicative. Un mestiere ambito anche dalle nuove generazioni, che intraprendono progetti di fattoria didattica, sociale, agricampeggi, sviluppando le modalità ricettive emergenti del turismo, come quella esperienziale, creativa, integrata e slow. I corsi hanno permesso di dare nuova vitalità al turismo enogastronomico locale,” ha aggiunto Mario Ambrogio, responsabile regionale di Campagna Amica Calabria; “il potenziale della Calabria può essere valorizzato solo investendo nella formazione e nella professionalità. Per iscriversi e ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare Campagna Amica Calabria all’indirizzo campagnaamica.calabria@coldiretti