Collegamento Jonio-Tirreno, Calabrese: “Verso la conclusione dei lavori. Importanti novità per la viabilità estiva”

“Proseguono con ritmo sostenuto i lavori lungo l’asse strategico Jonio-Tirreno: verso la conclusione con importanti novità per la viabilità estiva. Infatti, a partire dal 25 luglio, salvo imprevisti, la galleria della Limina resterà aperta anche nelle ore notturne per tutta la stagione estiva, garantendo maggiore fluidità del traffico e un collegamento costante tra le due sponde della Calabria. Dal 18 luglio, inoltre, sarà messo in sicurezza il cantiere della galleria del Torbido, con la rimozione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che sta determinando disagi significativi alla circolazione”.

È quanto comunica l’assessore al Lavoro e al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

“In autunno – specifica inoltre Calabrese – si prevede il completamento definitivo dei lavori sia per la galleria della Limina sia per la galleria del Torbido, anche in anticipo rispetto alle scadenze previste, nonostante i rallentamenti causati da imprevisti tecnici. La soluzione individuata insieme al Presidente Roberto Occhiuto, ai tecnici della Regione Calabria e di Anas ha permesso di evitare l’isolamento totale della Locride per due anni. È stato possibile mettere in sicurezza la galleria della Limina con un intervento innovativo, limitando al minimo i disagi per la cittadinanza”.

L’assessore Calabrese conclude ringraziando “le maestranze che hanno operato anche in orario notturno e in condizioni difficili, il direttore dei Lavori pubblici della Regione Calabria, Claudio Moroni, il capo compartimento Anas, Francesco Caporaso, e tutti i tecnici e al personale coinvolto, per la costante attività di monitoraggio e l’elevata attenzione riservata a una problematica che rischiava di compromettere la mobilità e la vivibilità di una porzione significativa del territorio calabrese”.