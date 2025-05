“Com’eri vestita?”: storie di donne violate in mostra a Palmi

Com’eri vestita?

Una domanda che pesa come un macigno. Una domanda che troppe donne si sono sentite rivolgere dopo una violenza. È questo il punto di partenza della mostra “Com’eri vestita?”, inaugurata oggi nella Pinacoteca “Leonida e Albertina Repaci”, all’interno della Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi, in occasione dell’apertura ufficiale del MUAD – Museo dell’Avvocatura e del Diritto.

L’esposizione, promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, presieduto dall’avvocata Clara Tripodi, ha subito suscitato grande attenzione ed emozione tra i numerosi visitatori: donne, uomini e professionisti del diritto, che hanno osservato gli abiti esposti e letto le storie vere delle donne che li indossavano. Ciascun vestito riprodotto in mostra corrisponde esattamente a ciò che le vittime portavano addosso al momento della violenza, restituendo in modo crudo e immediato la banalità e l’innocenza del quotidiano, spezzate dalla brutalità del gesto subito.

La mostra sarà visitabile dal 26 al 30 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, e coinvolgerà le classi terze dell’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Non è un’esposizione tradizionale, ma un percorso che intreccia abiti e racconti:

“Avevo una tuta blu e stavo rientrando a casa. Mi hanno caricata su un furgone, mi hanno violentata e picchiata, poi buttata in un prato come si fa con un sacco di foglie secche.”

“Era estate, avevo un vestito blu. Non mi ha ascoltata. Mi ha stuprata.”

“Un tailleur grigio, camicia bianca. Nel buio del mio mondo, mi ha sussurrato: ‘Sei una povera cieca…’”

Ad aprire l’inaugurazione, la declamazione della poesia “Ciò che indossavo” di Mary Simmerling, letta con intensità dall’attrice palmese Lilli Sgrò:

“Se solo fosse così semplice, se solo potessimo mettere fine allo stupro semplicemente cambiandoci d’abito.”

> “Questa mostra – ha dichiarato Clara Tripodi – viene da lontano, dagli Stati Uniti, dall’Università del Kansas, e ha fatto il giro del mondo per smontare pregiudizi radicati. La domanda ‘Com’eri vestita?’ non dovrebbe interessare a nessuno: la vittima non è mai colpevole. La vera rivoluzione è culturale: bisogna educare, scardinare stereotipi, e costruire un futuro libero dalla violenza.”

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, costituito nel 2022, è formato dagli avvocati Antonio Biondo, Flavia Maisano, Lea Sprizzi, Mariairene Negrini, Renato Vigna, Giuseppe Saletta, Mariano Parisi, Vladimir Solano e presieduto dall’avvocata Clara Tripodi. Il CPO è impegnato nella promozione delle pari opportunità e nella tutela dei diritti, attraverso iniziative culturali, formative e sociali che mirano a sensibilizzare e a diffondere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della giustizia.

L’allestimento della mostra, curato da Antonino Romola, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Palmi, della Temptation Gallery, della Consulta Giovanile Palmi, della University of Kansas School of Social Welfare, di Libere Sinergie e Sudestdonne.

Il messaggio è chiaro: nessun abito giustifica una violenza. Nessuna domanda consola. Nessun pregiudizio può essere accettato.

“Guardate questi abiti – ha concluso Tripodi – e capirete che raccontano storie vere. Smettiamola di chiedere ‘com’eri vestita?’. Iniziamo a chiederci perché ancora accade.”