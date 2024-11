Commemorata a Crotone la Guardia di Pubblica Sicurezza Francesco MANTEGNA

Stamane, presso il cimitero di Crotone, si è svolta una cerimonia con cui la Polizia di Stato ha commemorato, nel 51^ anniversario della morte, la Guardia di Pubblica Sicurezza Francesco MANTEGNA, caduto all’età di 26 anni nell’adempimento del dovere.

Il 3 Novembre 1973, il predetto, in forza alla Polizia Stradale, era impegnato in un servizio di viabilità in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tratto dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel territorio comunale di Cosenza, quando un’autovettura, a causa di un improvviso sbandamento, travolse e ferì gravemente la Guardia Mantegna, che morì dopo quattro giorni di agonia.

In memoria dell’estremo sacrificio del poliziotto, nel luogo ove oggi riposa, alla presenza dei familiari, del Questore Marco Giambra, del Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Crotone Giovanni Matalone e di una rappresentanza del personale, è stata deposto un cuscino di fiori a nome del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

Nella circostanza, il Cappellano della Polizia di Stato Monsignor Ezio Limina ha celebrato un momento di preghiera.

Alla Guardia di P.S. Francesco Mantegna, il 28 Giugno 2006 è stata intitolata la Sottosezione della Polizia Stradale Cosenza Nord.