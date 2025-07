Commissione Politiche Agricole al Museo della Sibaritide, Gallo: “Occasione di confronto su export e Pac”

La promozione dell’agroalimentare italiano sui mercati internazionali, in un momento strategico per il settore, insieme alle sfide dell’agricoltura nazionale e agli ultimi dati sull’export, sono stati al centro dei lavori della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in via straordinaria a Sibari, presso la sede del Museo Archeologico.

Una riunione tecnica che ha visto la partecipazione del Ministro Dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che consolida ulteriormente il dialogo tra Governo, Regioni e operatori del settore.

“Nel contesto di “Vinitaly and the City: Calabria in wine”, evento simbolo della valorizzazione delle eccellenze vitivinicole italiane, abbiamo posto al centro dell’attenzione il tema dell’export agroalimentare, elemento chiave per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo, con l’audizione in sede di Commissione del Presidente dell’Agenzia Ice, Matteo Zoppas, e del tema della promozione agroalimenare e vitivinicola raccontando l’esperienza intrapresa dalla Regione Calabria con Verona Fiere, presente in commissione il Presidente Federico Bricolo – ha spiegato a margine l’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarci sulle sfide e sulle opportunità legate all’internazionalizzazione, con particolare attenzione agli strumenti di sostegno alle imprese, alla tutela del made in Italy e alla promozione integrata dei territori. È emersa l’esigenza di rafforzare le sinergie tra le istituzioni e gli attori economici, affinché il nostro patrimonio agroalimentare continui a essere ambasciatore dell’identità italiana nel mondo”.

“Il rafforzamento dell’export agroalimentare passa attraverso una visione condivisa tra Governo e Regioni, capaci di fare sistema per promuovere in maniera strutturata e coordinata le nostre eccellenze nel mondo – ha dichiarato Federico Caner, coordinatore della Commissione Politiche Agricole e assessore all’Agricoltura del Veneto –. La scelta di riunirci in Calabria, nei giorni simbolici del Vinitaly and the City, rappresenta non solo un gesto di attenzione verso un territorio ricco di potenzialità, ma anche un segnale politico forte: il sistema delle Regioni è compatto e pronto a sostenere, con proposte concrete, il rilancio dell’agroalimentare italiano sui mercati globali. In questo contesto Veronafiere, con manifestazioni come Vinitaly, Vinitaly USA e ora Vinitaly and the City in Calabria, continua a rappresentare un modello di successo e un traino per tutto il Paese, portando fuori dai confini regionali l’intero sistema fieristico veneto. La Fiera di Verona cresce, traina l’agroalimentare regionale, dimostra tutta la propria attrattività all’interno di una strategia nazionale di promozione integrata. Il know how veneto ha in questo uno straordinario biglietto da visita, rafforzando una leadership che si dimostra vincente in Italia e all’estero

“Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida per la partecipazione attiva e il coordinatore della Conferenza delle Regioni, Federico Caner, per aver sostenuto la proposta di tenere questo incontro in Calabria in un momento così significativo dei giorni del Vinitaly and The City a Sibari – conclude l’Assessore Gianluca Gallo – in una Regione che vanta una lunga e riconosciuta vocazione agroalimentare impegnata con determinazione nella promozione e valorizzazione delle proprie eccellenze territoriali. Un sentito ringraziamento anche a tutti gli assessori regionali presenti per il contributo concreto e costruttivo”.