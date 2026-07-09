Completato il consolidamento del versane a valle del cimitero comunale di Pietrapaola

Un investimento da 450 mila euro per mettere definitivamente in sicurezza il versante a valle del cimitero comunale e riqualificare così uno dei luoghi più importanti della memoria collettiva.

L’Amministrazione comunale porta a compimento un intervento strutturale che consentirà di eliminare una criticità storica e di garantire maggiore stabilità, decoro e sicurezza all’intera area.

È quanto fa sapere la sindaca Manuela Labonia precisando che l’opera è stata realizzata grazie ad un finanziamento intercettato dall’esecutivo civico da risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei contributi destinati alla messa in sicurezza di edifici e territorio. L’intervento ha riguardato il cimitero comunale in località santa Maria nel centro storico.

Ormai ultimata, l’opera è stata realizzata dalla De.VI. Srl di Vincenzo Deluca, importante e storica impresa edile locale che si contraddistingue per efficienza e precisione nell’esecuzione dei lavori.

Il progetto ha previsto opere strutturali di consolidamento lungo il versante a valle del cimitero, con la realizzazione di muri di sostegno in cemento armato e interventi funzionali alla stabilità dell’area.

Sono state previste anche opere minori di sistemazione, tra cui la raccolta delle acque piovane, la riprofilatura del versante e interventi complementari per migliorare la sicurezza complessiva del sito.

Parliamo di un’opera importante sottolinea il primo cittadino perché riguarda la sicurezza del cimitero comunale e di un versante che necessitava di interventi strutturali.

L’obiettivo è garantire stabilità all’area, tutelare un luogo particolarmente significativo per la comunità e portare avanti una programmazione seria sulla messa in sicurezza del territorio.

I lavori si inseriscono nel più ampio e articolato percorso amministrativo orientato alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione delle criticità idrogeologiche.

Continuiamo a lavorare conclude Labonia per utilizzare le risorse disponibili in modo efficace, intervenendo dove esistono esigenze reali e dando risposte concrete ai cittadini. La sicurezza del territorio resta una priorità dell’azione amministrativa.