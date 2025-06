Complimenti unanimi ad Odissea 2000 per i suoi 30 anni di impresa, di destinazione turistica e di responsabilità sociale

Un’intuizione imprenditoriale pionieristica ed anticipatrice di temi, tendenze, contenuti e declinazioni di sviluppo turistico locale. Un esempio di buona, anzi ottima impresa calabrese e meridionale, dimostratasi capace di innovare senza soluzioni di continuità, traducendo in realtà sogni, visioni e progetti.

Uno strumento formidabile e vincente di marketing territoriale che ha attratto, accolto ed emozionato milioni di visitatori, determinando e motivando altrettante scelte di viaggio e pernottamenti in quest’area della Calabria ed ecco perché è stata e resta una vera e propria destinazione turistico-esperienziale ante litteram. Un’importante opportunità e realtà occupazionale, continuativa e di qualità.

Una fucina di esperienze professionali per migliaia e migliaia di collaboratori, di generazioni diverse che hanno impreziosito e che continuano ad impreziosire una grande squadra a lavoro in quello che diventa ogni estate un nuovo comune calabrese, per numeri e complessità gestionale.

Un progetto di co-marketing senza precedenti che coinvolge numerosi ed importanti partner territoriali, regionali e nazionali, autorevoli e prestigiosi.

Un ininterrotto impegno pedagogico e di responsabilità sociale, destinato a target diversi, con protagonisti soprattutto i bambini, finalizzato a promuovere il patrimonio identitario magno-greco ed a sensibilizzare alla difesa dell’ambiente ed alla eco-sostenibilità. Un modello complessivo di cui andare fieri e da replicare.

Sono, queste, alcune delle riflessioni fatte, delle valutazioni e degli apprezzamenti unanimemente condivisi negli interventi di quanti, nel giorno della inaugurazione ufficiale della stagione estiva 2025, hanno voluto contribuire a riempire di contenuti ed emozioni, la bella festa del 30esimo compleanno di Odissea 2000, l’Acquapark dei Record imbattuti, il più grande del Sud Italia, il più importante interamente tematizzato sul mito di Ulisse e che così ha scandito tra gli altri il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi è riuscito, grazie all’esperienza imprenditoriale dei Marino, in un’impresa forse più storica di altre: quella cioè ha detto il Primo Cittadino di farci superare tutti i complessi di inferiorità, dimostrando con grande evidenza che anche in Calabria le cose non solo si possono pensare e fare, ma che si possono fare così bene e di qualità da essere considerate riferimento virtuoso da altri e altrove.

A condurre il dibattito a più voci, dal titolo 30 ANNI DI DESTINAZIONE TURISTICA ESPERIENZIALE, in una gremita sala del Ristorante Olympus – Il Pranzo degli Dei, è stato Lenin Montesanto, responsabile comunicazione strategica ed istituzionale di Odissea 2000, che ha ribadito come la complessiva e consolidata esperienza dell’Acquapark di Corigiano-Rossano, testimonianza inequivocabile di come si può e deve governare la bellezza, abbia superato ormai da tempo la stessa connotazione d’iniziativa d’impresa e commerciale, essendo diffusamente percepito, a tutti i livelli, come un vero e proprio fatto sociale e culturale che ha segnato un’epoca, un percorso esemplare e non scontato che merita per questo di essere analizzato, spiegato, raccontato e presentato, a più generazioni, come un caso di studio virtuoso, identitario e distintivo, capace di contribuire più e meglio di altro, a quel necessario ed inevitabile cambio di narrazione della Calabria Straordinaria, al centro anche e finalmente dell’agenda istituzionale regionale degli ultimi anni.

Oggi ha detto il Direttore dell’AcquaPark Odissea 2000 Milena Marino che ha voluto ringraziare tutti i tantissimi partner e collaboratori che hanno affiancato la Famiglia in quello che ha definito un viaggio avventuroso festeggiamo i 30 anni di Odissea 2000, ma la storia imprenditoriale della nostra famiglia ha radici ancora più lontane: quasi mezzo secolo dal primo supermercato (affiliato Standa) al quale hanno fatto seguito altre attività; e ancora prima, la più vasta attività edile. Da papà Saverio, passando per Luigi e Ludovico, fino a Francesca e Saverio, la nuova generazione già pronta ha detto a prendere le redini di questo percorso virtuoso.

Sul valore e sull’importanza che in tutti questi anni il Gruppo Marino ha dato al co-marketing si è soffermato il Direttore Marketing dell’Odissea 2000, Daniele Cipollina che ha condiviso con i presenti il lungo elenco di partner territoriali, regionali, nazionali ed internazionali, autorevoli e prestigiosi, che contribuiscono ad impreziosire la complessiva esperienza all’interno dell’AcquaPark dei Record e la sua reputazione.

Un Flavio Stasi che torna bambino e Saverio Marino che prende i tratti di un cartoon. È il potere della matita del fumettista Antonio Federico, artista apprezzato in tutto il mondo per le sue opere ispirate a notizie di attualità, raccolte e raccontate nel progetto Umanità illustrata.

Sono sue le immagini e le tavole del fumetto Marina e Marina, le mascotte di Odissea 2000 che prendono vita nello storyboard dove trovano spazio anche i temi dell’educazione alimentare. La prima edizione, alla quale ne seguiranno altre, ha raccolto apprezzamenti.

Tra gli altri anche quella della pedagogista e direttrice del Polo infanzia Magnolia di Corigliano-Rossano, Teresa Pia Renzo. Il valore di un fumetto ha sottolineato è più importante di quello di un libro: i bambini vi si immedesimano.

Dal punto di vista metacognitivo riesce ad arrivare all’anima e alla mente di chi lo legge. I giornalini ha aggiunto condividendo il metodo e l’iniziativa didattica e culturale di Odissea 2000 grazie all’utilizzo di immagini e figure colorate, sono strumenti importanti per veicolare messaggi: tutela ambientale ed educazione alimentare.

Restano più impresse e ha chiosato la Renzo, complimentandosi con tutto la squadra dell’Acquapark consentono di raggiungere l’obiettivo.

La collaborazione ed il dialogo costante tra la Scuola ed il mondo imprenditoriale virtuoso come Odissea 2000 ha detto il Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana Saverio Madera consentono di arricchire il bagaglio di competenze ed esperienze per i nostri studenti. Anche la partecipazione all’evento, con la delegazione di studenti guidata dai docenti Pietro Bloise, Antonio Farace e Robertino Pastore, è un altro compito di realtà, tra i tanti con i quali la nostra scuola forma e orienta allo sviluppo locale, che punta alla formazione e alla professionalità.

Continuiamo ad essere impegnati ad usare i prodotti identitari, così come originalmente si fa anche nel ristorante Olympus di Odissea 2000, per contribuire anche così a trasmettere ai nostri studenti l’orgoglio di essere calabresi e di fare impresa in Calabria, come ha ben fatto la Famiglia Marino.

L’intraprendenza, la tenacia e la visione che hanno caratterizzato la nascita e la crescita dell’Acquapark Odissea 2000 ha commentato il Presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante costituiscono un esempio di imprenditoria vincente, che valorizza al meglio le bellezze naturali che un territorio come quello della Sibaritide offre, costruendo intorno una qualificata offerta di servizi, a beneficio di un settore in forte crescita e di tutto il territorio.

Si è congratulano con la famiglia Marino per i 30anni di attività portati avanti ha aggiunto con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

I risultati di Odissea 2000 ha concluso Perciaccante diventano punto di riferimento per un modello di crescita del settore turistico che sogna in grande e che intreccia cultura, economia e tempo libero.

Sulla necessità che chi fa impresa venga agevolato con misure e approcci che accorcino i tempi della burocrazia è intervenuto, ricordando la sua esperienza di amministratore locale agli albori dell’investimento proposto dai Marino, il Senatore Ernesto Rapani che si è complimentato con la famiglia Marino per il lavoro messo in campo in questi anni, sottolineando in particolare il ruolo prezioso e strategico avuto da Saverio Marino, sognatore e ideatore dell’Acquapark, definito capitano coraggioso di un’impresa che ha aggiunto continua a fare Storia dal Sud.

Anche la Presidente della Terza Commissione del Consiglio Regionale Pasqualina Straface si è voluta complimentare per i trent’anni di attività di quella che è a tutti gli effetti una delle più belle, importanti, affascinanti destinazione turistico-esperienziale votata al divertimento.

La Famiglia Marino ha aggiunto rimane uno dei capisaldi imprescindibili dell’imprenditoria qui a Corigliano-Rossano e nell’intera Sibaritide.

La loro visione, audace e pionieristica, nel lontano 1995, li portò a essere il primo gruppo imprenditoriale a lanciare con coraggio un format di turismo incentrato sul divertimento acquatico, il primo nel Sud Italia. Un’intuizione geniale che ha tracciato una strada.

E ancora oggi, grazie alla loro straordinaria capacità di innovarsi e rinnovarsi, rimane il punto di riferimento del divertimento estivo in tutto il Meridione.

L’Acquapark Odissea 2000 non è solo un parco divertimenti; è una grande impresa che, con determinazione e una visione lungimirante, ha dimostrato come ha concluso la Straface la Calabria possa essere protagonista di pagine significative nel campo dell’imprenditoria, della comunicazione e del marketing territoriale.

Per lo speciale anniversario anche due cadeaux speciali: quello del Maestro Orafo e ambasciatore nazionale dell’Unicef Michele Affidato che ha voluto omaggiare il gruppo Marino con una speciale targa e la presentazione della collezione di parei in chiffon, disegnata da Francesca Felice – FFA Architetture e Design, realizzata in edizione limitata dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati per Odissea 2000, come speciale declinazione del progetto Mid Pop Design, raffigurante i due storici ed iconici cavallucci Marina e Marino, mascotte ufficiali dell’Acquapark, il più famoso ed importante Parco acquatico italiano ed europeo interamente tematizzato al mito omerico di Ulisse, il cui epico viaggio interseca la narrazione dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria.

Prima del brindisi finale con la speciale torta della 30esima stagione donata dalla Famiglia Barbieri, l’evento è stato impreziosito dallo speciale show cooking identitario proposto dagli chef Ercole Villirillo (risotto di Sibari con carota, gamberi rossi dello Ionio, filetti di tonno rosso, stracciatella e lime o bergamotto); Enzo Barbieri (Cipolla di Tropea al Magliocco, i pani farciti con ciambotte della tradizione, la zuppa di fave alla contadina, il misto di conserve della tradizione contadina, lo gnocchetto tradizionale al profumo di mare, la zuppa di pesche condita con il limoncello di Rocca imperiale); Antonio Franzè (insalatina di farro antico con baccalà e pomodori secchi, alici croccanti con cipolla rossa di Tropea agrodolce, tortino di asparagi con salsa alla ndujia, una Cheese Calabria, cheesecake con ricotta e acciughe; gnocchetti di patate con guanciale, fave e pecorino).

L’Istituto Professionale Alberghiero Majorana, con il quale Odissea 2000 ha avviato un percorso di collaborazione e confronto finalizzato ad elevare la qualità della ristorazione e dell’accoglienza, ha portato in tavola rappresentato dagli chef Pietro Bloise, Antonio Farace e Robertino Pastore, le ricottine con cipolla di Tropea e miele di acacia e le alici scattiate al Biondo di Trebisacce su cialda croccante di patate della Sila.

Dal 14 giugno all’8 settembre. 86 giorni di divertimento. Acquista il biglietto e scopri il Parco su www.odissea2000.it.