Comune di Crosia, 300 compostiere gratuite per i cittadini: nuovo impulso alla sostenibilità ambientale

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di sostenibilità ambientale promosso dal Comune di Crosia.

L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso gratuito di 300 compostiere domestiche, un’iniziativa destinata ai cittadini che intendono avviare o potenziare le attività di compostaggio dei rifiuti organici direttamente presso le proprie abitazioni.

L’intervento si inserisce all’interno delle politiche ambientali portate avanti dall’Ente con l’obiettivo di favorire una gestione sempre più efficiente e responsabile dei rifiuti, incentivando pratiche virtuose legate all’economia circolare e alla tutela del territorio.

Attraverso il compostaggio domestico, infatti, sarà possibile ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti al servizio di raccolta, contribuendo al contenimento dei costi di gestione e generando al tempo stesso possibili vantaggi economici per le famiglie che aderiranno al progetto.

Le compostiere disponibili sono complessivamente 300 e saranno assegnate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento delle disponibilità.

I cittadini interessati potranno compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Crosia e presso l’Ufficio Ambiente, trasmettendo la richiesta mediante consegna al Protocollo Generale dell’Ente oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo indicato nell’avviso pubblico.

«Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva alle politiche ambientali e alla salvaguardia dell’ecosistema locale», ha sottolineato l’assessore Serafino Forciniti, evidenziando come il progetto costituisca un ulteriore passo avanti verso una gestione sostenibile dei rifiuti e una riduzione dei costi a carico dei cittadini.

Per l’assessore, la distribuzione delle compostiere testimonia una precisa volontà politica di investire sull’ecologia e sulle buone pratiche ambientali, promuovendo comportamenti responsabili che possano tradursi in benefici concreti sia per la collettività sia per l’ambiente.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare l’avviso pubblico e il disciplinare tecnico disponibili sul sito istituzionale del Comune di Crosia.