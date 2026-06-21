Comune di Crosia condannato al pagamento di oltre 1 milione di euro

La Cooperativa “Città pulita Soc. Coop arl” rappresentata dall’Avv. Francesco Nicoletti e dall’Avv. Manuela Serembe, del medesimo Studio, con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari – Sezione Civile ha ottenuto la condanna del Comune di Crosia al pagamento di oltre 1 milione di euro per ingiustificato arricchimento.

La Cooperativa, in persona del legale rappresentante, conferiva incarico allo Studio Legale Nicoletti al fine di ottenere il pagamento dei servizi resi per una decade in favore del Comune di Crosia, stabiliti in una convenzione d’appalto relativa al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e svuotamento cassonetti.

Il giudizio veniva istruito con l’escussione di molteplici testimoni addotti sia dalla Cooperativa sia dal Comune. Da ciò è emerso il buon diritto della parte attrice di ottenere il giusto indennizzo nei confronti dell’Ente.

Il Tribunale Ordinario di Castrovillari – Sezione Civile pronunciandosi sul ricorso, in accoglimento delle richieste formulate dall’Avv. Francesco Nicoletti e dall’Avv. Manuela Serembe, ha condannato il Comune di Crosia al pagamento della somma di oltre 1 milione di euro a titolo di ingiustificato arricchimento.

Ritenendo provato ex art. 2041 codice civile il depauperamento della società cooperativa ed il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione, avendo la stessa fornito un servizio reso in favore del Comune di Crosia che non veniva pagato.