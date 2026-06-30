Comunicato Gal “Serre Calabresi”, Assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio

L’Assemblea annuale dei soci del Gal “Serre Calabresi” ha approvato all’unanimità il bilancio sociale, relativo all’esercizio concluso, in condizioni di pareggio, il 31 dicembre 2025, in concomitanza con la chiusura della rendicontazione del Piano di Azione Locale “SPES – Strategie PEr (re) Stare” 2014-2022 e della Programmazione 2014-2025.

Un momento importante per fare il punto sui risultati raggiunti, esposti dal presidente Marziale Battaglia nel corso del suo intervento.

Per darne contezza più diffusamente, è stata a realizzata una pubblicazione distribuita ai soci presenti, espressione di un partenariato pubblico e privato che ha dimostrato di funzionare ampiamente, con l’individuazione di azioni programmate con l’ascolto dal basso, con l’impegno condiviso a favore dello sviluppo del territorio.

Risultati eccellenti, per il presidente Marziale Battaglia, “premiati” con l’assegnazione di risorse aggiuntive che hanno consentito di scorrere tutte le graduatorie e finanziare tutti i beneficiari ammessi, sia aziende che enti.

«Il Piano di Azionale locale ha espresso il presidente ha rappresentato uno strumento particolarmente importante che ha inciso in diversi campi: dal sostegno al comparto agricolo e agroalimentare, volto a valorizzare le produzioni tipiche, a incrementare la competitività aziendale, favorendo inoltre la diversificazione e la multifunzionalità attraverso la creazione di fattorie didattiche e sociali, e lo sviluppo di filiere e microfiliere territoriali; alla promozione della nascita di start up per l’avviamento di attività non agricole nelle aree rurali, agli interventi per il potenziamento dei servizi di base, delle infrastrutture turistiche slow e per il recupero del patrimonio architettonico e dei paesaggi nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento; ai progetti a regia diretta e cooperazione, interterritoriale e transnazionale; ai progetti realizzati con le economie di gestione, che riflettono una gestione oculata, attenta e fortemente orientata a intercettare i bisogni delle comunità del territorio.

È l’esempio di “E-bike Chargers (Ebic)”, con il quale i Comuni dell’area, sono stati dotati di colonnine di ricarica e postazioni di manutenzione per biciclette elettriche.

Progetti tutti che hanno generato valore per il territorio, grazie al lavoro sinergico espletato, sotto la guida del presidente e del Consiglio di Amministrazione, con competenza, professionalità e dedizione dalla Struttura Tecnico – Amministrativa, ha osservato il direttore del Gal “Serre Calabresi”, Carolina Scicchitano, che si è soffermata sulle azioni più significative dell’attività svolta, evidenziandone investimenti, risultati e ricadute positive economiche e sociali per comunità e territorio.

Il presidente Battaglia ha accennato, ancora, alla nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027 “Terra di Mezzo – Territori Autentici, Accoglienti & Solidali”, già in atto, finalizzata a rafforzare l’attrattività, la qualità della vita e le opportunità economiche delle aree rurali e interne delle Serre Calabresi della quale sono stati delineati i punti salienti, e che sarà oggetto di presentazione in uno specifico evento.

Una programmazione importante che per la prima volta sperimenta i progetti complessi, che sotto la regia del Gal, coinvolgeranno insieme pubblico e privato.

Seguiranno incontri territoriali per discutere con i portatori di interesse, le aziende e i sindaci, dei bandi che si stanno predisponendo, per informare riguardo l’impegno per sostenere i giovani nell’avvio di start up.

«Il Gal ha dichiarato il presidente Battaglia continua a lavorare per il nostro territorio, per una ricaduta importante di crescita e di sviluppo, che investe oltre che sul settore rurale, sul turismo lento e sostenibile per la valorizzazione di prodotti, borghi e territori».