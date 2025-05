Comunicato stampa Ranieri: “La responsabilità è del Comune, necessaria soluzione immediata per la stagione estiva”

Soverato, 21 maggio 2025 – Azzurra Ranieri, legale rappresentante delle società Ranieri Group Srl, ha rilasciato un comunicato stampa in data odierna per chiarire la propria posizione in merito alla recente sentenza del TAR che ha coinvolto l’amministrazione comunale di Soverato e le concessioni demaniali marittime. La nota sottolinea che la questione riguarda le prerogative imprenditoriali delle sue società, non la sua funzione di consigliere comunale.

Nota integrale

COMUNICATO STAMPA DEL 21/05/2025

Alla luce di quanto è accaduto e sta accadendo, corre l’obbligo di precisare i termini della vicenda

che ha visto coinvolta la sottoscritta non certamente in qualità di Consigliere comunale quanto

piuttosto quale legale rappresentante delle società di cui mi pregio essere Amministratore.

Pur dispiacendomi del danno derivante dalla sentenza del TAR, è fuor di dubbio che l’esercizio di un

diritto non possa essere ritenuto un arbitrio o quel che ancora peggio una qualche forma arcaica di

prepotenza.

Ciò, in quanto, ormai si legge sui social di tutto anche a sproposito, sicché è assolutamente necessario

comprendere che la sottoscritta, sempre nella predetta qualità (e prima ancora il padre), ha cercato di

far comprendere alle amministrazioni comunali, anche alla luce di atto transattivo, della assoluta

necessità di trasparenza ed imparzialità in ordine ad alcune concessioni demaniali per le attività

cantieristiche e non certamente per quelle strettamente balneari.

Al proposito, quindi, si rileva che, così come per i vari concessionari, anche le attività delle società

amministrate dalla sottoscritta, da anni, sono compromesse nelle proprie prerogative imprenditoriali

anche in ragione degli operai assunti, ben 50.

Ad ogni buon conto, la decisione del TAR era piuttosto prevedibile fin dallo scorso anno visto che il

medesimo Giudice amministrativo aveva annullato i provvedimenti del Comune seppure, poi, avesse

suggerito una soluzione transitoria, pur discutibile e per la quale, ahimè, ancora è pendente un ricorso

che, in ipotesi, si potrebbe definire bonariamente qualora vi fosse la concreta volontà soprattutto

dell’amministrazione comunale.

Si ritiene che quest’ultima non possa esimersi da responsabilità, pur gravi, in ordine a quanto accaduto

e di cui sembra non avvedersi fatto salvo, lo si spera, che prima o poi, vi sia la giusta e ponderata

sensibilità che consentirà alla stessa di redimersi prendendo atto dell’incapacità di amministrare la

cosa pubblica visto il risultato ottenuto. E si badi che, lo si ripete, quello della sottoscritta è stato

esercizio di un diritto pienamente riconosciuto dalla Giustizia Amministrativa, l’attività della Giunta

comunale è lasciata alla interpretazione alla cittadinanza soveratese.

Tuttavia, in attesa di tale decisione, è innegabile che bisogna trovare una soluzione immediata per

consentire al Comune di Soverato di avere quanto meno le strutture balneari allestite per la prossima

stagione estiva ormai alle porte sebbene, a seguito di consulto legale, non vi sia altra soluzione che

indire i bandi pubblici visto che, qualunque intervento di natura amministrativa o perfino normativa

a qualunque livello non solo non è possibile ma, qualora perseguito, comporterebbe la consumazione

di fattispecie di reato oltre che foriero di danno erariale.

D’altronde, l’amministrazione comunale, per come sottolineato anche nella sentenza del TAR, se

avesse voluto, avrebbe potuto indire i bandi ad evidenza pubblica immediatamente fin dall’anno

scorso.

Al proposito, infatti, si osserva che per indire i bandi non era e non è certamente necessario operazioni

di amministrazione stratosferica, né magheggi stante il fatto che ha già adottato due bandi/avvisi

nonché la circostanza che altre e direi avvedute amministrazioni comunali, proprio alla luce della

sentenza del TAR dello scorso anno, non hanno avuto alcuna difficoltà ad indirli già da tempo.

Infatti, sotto questo aspetto, è fuor di dubbio che l’attuale amministrazione comunale, più del altre,

avrebbe potuto e dovuto far tesoro di quella decisione del Giudice amministrativo se non altro perché

era parte interessata nel giudizio che l’ha partorita.

Al proposito, in effetti, con la nuova sentenza, il TAR, decisamente e vibratamente, ha bacchettato la

medesima amministrazione comunale proprio perché avrebbe dovuto indire i bandi ad evidenza

pubblica poiché la soluzione paventato lo scorso anno era da ritenersi provvisoria e non replicabile.

Pertanto, sebbene ci si renda conto delle serie difficoltà e della intempestività di indire i bandi – e ciò,

lo si ribadisce ancora una volta, per responsabilità esclusiva della amministrazione comunale visto

che all’udienza di marzo scorso il Presidente del TAR aveva preannunciato l’adozione della sentenza

in forma semplificata – anziché indirli per due concessioni (sic!), bene avrebbe potuto e dovuto fare

rispetto a tutte le altre dando la possibilità a chicchessia di parteciparvi pur nella consapevolezza che

ciascun dei balneari uscenti, sicuramente, sarebbe stato aggiudicatario della vecchia concessione (non

essendo ipotizzabile altri interessati) dal momento che, al limite, il problema della partecipazione

della sottoscritta riguardava le concessioni per le attività cantieristiche.

Si ribadisce, quindi, che la responsabilità è da ascrivere esclusivamente alla Giunta comunale che con

atteggiamento, a tacer d’altro, temerario ha voluto disinteressarsi in particolar modo della sentenza

del TAR dello scorso anno e, probabilmente, anche del parere dei propri legali che, di certo, data

l’elevata professionalità, avranno consigliato di indire i bandi ad evidenza pubblica. Singolare sono

gli interventi, anche di qualche politico, che auspicano l’appello al Consiglio di Stato trascurando il

fatto che, ciò, non solo non comporta la sospensione della sentenza del TAR ma, quel che è ancora

più importante, è che è necessario un provvedimento ad hoc i cui presupposti sono assolutamente

insussistenti.

Ciò a maggior ragione anche all’esito dell’udienza dello scorso marzo laddove anziché preoccuparsi

di ottemperare, l’amministrazione comunale, con atteggiamento a dir poco discutibile, nel vano

tentativo di supplire alla palese omissione al fine di paventare al TAR la soluzione del giudizio, ha

indetto i bandi per due sedicenti concessioni che, sostanzialmente, a cui, evidentemente, non poteva

e non può partecipare alcun interessato e tanto meno le società amministrate dalla sottoscritta.

Il risultato di tale maldestro espediente, è stato quello di consentire al TAR di sottolineare che ben

avrebbe fatto il Comune ad indire i bandi relativamente a tutte le concessioni demaniali e non soltanto

a quelle due.

Pertanto, nella speranza di aver chiarito la posizione della sottoscritta, nella qualità di cui sopra, si

resta a disposizione per qualunque confronto costruttivo e positivo per giungere ad una soluzione che

possa salvare quanto meno la stagione estiva pur nella consapevolezza dei limiti suddetti.

Cordialità.

Azzurra Ranieri in qualità