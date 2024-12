Con emendamento Cannizzaro 4 mila tirocinanti calabresi potranno essere stabilizzati

Con l’emendamento di Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, che concretizza finalmente la possibilità di stabilità per 4 mila Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) ed oltre mille lavoratori ex tirocinanti ministeriali che adesso potranno essere assunti, non soltanto restituiamo diritti ma diamo ossigeno ai comuni, confermando e rafforzando servizi alle comunità locali.

È, questo, il nostro modo di concepire e fare politica nelle istituzioni, lavorando in squadra per ottenere risultati e risolvere problemi.

Si tratta dichiara la presidente della terza commissione Pasqualina Straface, complimentandosi col deputato azzurro di un traguardo storico, atteso da oltre 10 anni, raggiunto grazie all’impegno comune del nostro coordinatore regionale Cannizzaro e del Presidente Roberto Occhiuto.

È stato continua ancora una volta frutto del confronto e del dialogo messo in campo dalle istituzioni a più livelli per dare risposte a migliaia di donne, uomini e famiglie. E rappresenta anche un segnale di attenzione importante che contribuisce a restituire fiducia nelle istituzioni e nella Politica del fare.

I Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) potranno essere assunti come lavoratori soprannumerari, in deroga ai vincoli assunzionali e ai piani di fabbisogno del personale, utilizzando risorse già stanziate dallo Stato e ulteriori fondi che la Regione Calabria potrà mettere a disposizione per incentivare la loro stabilizzazione: si tratta conclude la Straface di un contributo prezioso in più nella direzione della riduzione del precariato, priorità dell’Esecutivo Occhiuto.

L’emendamento prevede, inoltre, la proroga di 12 mesi, che sarà finanziata con le risorse dei ministeri di riferimento, per gli ex tirocinanti ministeriali che operano presso le sedi del Ministero della Cultura, della Giustizia e dell’Istruzione sul territorio calabrese.