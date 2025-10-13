Con largo anticipo rispetto al passato a Pietrapaola è partito il servizio di refezione scolastico

L’avvio con largo anticipo rispetto al passato del servizio di refezione scolastica corrisponde all’esigenza di dare risposte concrete e celeri alla comunità scolastica e alle famiglie che dall’inizio dell’anno scolastico, per circa un mese, hanno dovuto provvedere in autonomia al pasto, rappresentato spesso e volentieri da un semplice panino.

È quanto dichiara il Sindaco Manuela Labonia esprimendo soddisfazione per questo importante risultato ottenuto anche grazie all’impegno degli uffici comunali e alla disponibilità e alla collaborazione con la Vivenda Spa, azienda che opera su tutto il territorio nazionale, leader nel settore della ristorazione collettiva e del global service e con la quale l’Amministrazione Comunale ha condiviso già dall’anno scorso l’attenzione per menù sani ed equilibrati, buone pratiche di educazione alimentare e di promozione alla sostenibilità ambientale.

In occasione dell’avvio del servizio, partito oggi, lunedì 13 ottobre, il Primo Cittadino ha fatto tappa nel plesso scolastico per condividere con i piccoli studenti di Pietrapaola il momento del pranzo.

Anche quest’anno, per tutelare l’ambiente ed educare al riuso, si è preferito mettere a bando le posate di plastica, usa e getta e dotare tutti i bambini di un apposito kit con forchette e cucchiaio in acciaio, lavabili e perfettamente riutilizzabili.