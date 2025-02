Con Occhiuto la Calabria aumenta livelli essenziali assistenza, Straface “ecco i risultati di una governance regionale che programma e decide”

Mappatura del fabbisogno reale dei cittadini, territorio per territorio. Risanamento finanziario e contabile di quello che era un buco nero. Riorganizzazione efficace ed efficiente della rete territoriale. Investimento su risorse umane e formazione della futura classe medica. Rafforzamento dell’emergenza-urgenza.

Attrazione di cervelli e medici da tutto il mondo. Autorevolezza con tutte le istituzioni sovra-regionali per dimostrare la bontà e la giusta direzione della strada complessa ma certa intrapresa per normalizzare il sistema sanitario.

Ecco dichiara il presidente della terza Commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface quale è stata e quale continua ad essere la nuova governance della sanità calabrese, letteralmente rivoltata come un calzino da un Presidente, Roberto Occhiuto, che non ha mai abdicato alla gravissima responsabilità di assumersi l’onere di guidare da commissario straordinario un’azione capillare ed imponente per assicurare alla sanità regionale le condizioni basi per ripartire da zero.

Ed ecco perché aggiunge oggi continuiamo a leggere con soddisfazione condivisa i risultati che da enti terzi continuano a destinarci, confermando il giro di boa ed i passi avanti che la sanità pubblica calabrese ha fatto e sta facendo in meno di tre anni, dopo decenni di distruzione.

Dopo Agenas nei mesi scorsi, ora è la Fondazione Gimbe che sugli adempimenti Lea (i famosi Livelli Essenziali di Assistenza) della regione misura e certifica che la Calabria guidata dal Commissario Occhiuto è in crescita del + 18% dal 2022 al 2023.

È con la certezza di questi risultati positivi che servono alla Calabria e nella certezza anzi tutto del lavoro fatto fino ad oggi e che continueremo a fare territorio per territorio, che siamo certi di poter di poter prestissimo arrivare alla fine del commissariamento, consolidando e velocizzando l’azione di rinnovamento, di rilancio e di innovazione del complessivo sistema sanitario, attraverso la quella capacità di mappare, misurare, programmare, decidere, agire e risolvere che conclude la Straface la gestione Occhiuto sta dimostrando in modo distintivo ed esemplare su scala nazionale.