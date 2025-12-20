Con “Parole in Comune” Taurianova si lega al valore della prossimità

Fa tappa a Taurianova “Parole In Comune”, il progetto itinerante del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari-Ets.

L’appuntamento, frutto del coinvolgimento delle associazioni taurianovesi attivato nei mesi scorsi per partecipare alla formulazione di una sorta di “vocabolario del volontariato” del territorio reggino è fissato per lunedì prossimo, alle 17.30, a Piazza della Libertà.

E proprio il salotto che ospita il municipio è stato scelto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi come teatro di un evento che avrà due momenti centrali: la lettura scenica e l’inaugurazione di una installazione definitiva che ricorderà la collaborazione tra Comune, Csv e realtà associative.

Entrambi i momenti, concepiti come evento di restituzione anche simbolica alla comunità dei risultati del lavoro svolto, esalteranno il concetto di “prossimità”, questa è infatti la parola scelta dal gruppo di lavoro comunale che, coordinato per la parte taurianovese dall’assessore alle Politiche Sociali, Angela Crea, e dal presidente della Consulta delle Associazioni e della Società Civile, Anna Maria Fazzari, era composto anche dai delegati dell’Agesci gruppo Taurianova 1, Auser, Croce Rossa Italiana, Dives in Misericordia, Il Cuore che Sorride Odv, La Fata Turchina Odv, Proloco Taurianova nel Cuore, 9 Hope Odv e Caritas di Amato.

L’appuntamento di Taurianova, che in caso di pioggia si terrà nella prospicente sala consiliare, chiude il programma che il Csm con la presidente Orsola Foti e il direttore Giuseppe Pericone ha lanciato nella Piana di Gioia Tauro coinvolgendo altre 8 amministrazioni comunali e altrettanti sistemi locali di volontariato.