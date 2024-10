Con pneumatici e scarpe da tennis, pavimenti anti trauma per parchi giochi

Dare nuova vita ai vecchi pneumatici (tra i rifiuti più inquinanti che possano esistere per la loro capacità di rilasciare nell’ambiente microplastiche) ed alle suole di gomma delle scarpe da tennis, altrimenti destinate ad intasare discariche e a rappresentare un problema per l’ambiente. Certo che si può.

Pan Neto International, azienda leader, pioniera ed innovatrice in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili, li utilizza per realizzare tappeti e pavimenti anti-trauma in gomma colata che garantiscono nelle aree attrezzate e dedicate ai più piccoli un’esperienza del gioco estetica e sicura.

Uno dei progetti più importanti realizzati ad oggi e che ne fanno un autentico modello nel settore è quello che ha preso forma e colore all’interno del Parco della biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

Le installazioni firmate da Pan Neto International hanno interessato ben 1500 metri quadri dei complessivi 60 ettari del Parco, polmone verde cittadino a pochi passi dal centro storico, dove si concentrano, percorsi per praticare jogging, una pista ciclabile, aree dedicate a pallavolo, ippica e calcio, un’area dedicata al pattinaggio, basket, all’escursionismo e all’orienteering; la mostra d’arte contemporanea permanente, il MUSMI, il Museo storico militare dedicato alla Brigata Catanzaro, in cui sono custoditi cimeli militari risalenti al periodo che va dall’epoca napoleonica fino alla Seconda Guerra Mondiale, il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) e l’immenso orto botanico.

Più precisamente la storica esperienza familiare ed imprenditoriale di Pan Neto International, tra le più longeve del crotonese, è intervenuta su due ampie aree giochi che comprendevano altalene, scivoli, dondoli, fune tibetana, gazebo, panchine, fontana, castello (riqualificato e messo in sicurezza), totem sonori, giochi a molla, giostra inclusiva ed una parziale pavimentazione in gomma.

Un’area capace di ospitare 200 bambini dedicata a quelli di età compresa tra i 6 ed i 10 anni ed un’altra per i più piccoli dai 2 ai 6 anni e 6-12 anni fino a 100 fruitori.

Qui la pavimentazione è anti trauma, adatta quindi al gioco dei bambini. Sono in gomma colata Paverplay Ground, un materiale che ha una grande versatilità e che presenta come principale caratteristica l’assenza totale di giunti e planarità costante garantendo l’abbattimento di barriere architettoniche.

Grazie alla sua particolare formulazione composta da polimeri elastici, i pavimenti anti trauma in gomma colata con sistema PAVERPLAY GROUND risultano forti e duraturi, morbidi, elastici e resistenti all’usura e alla compressione.

I percorsi realizzati nel parco della biodiversità di Catanzaro sono molto colorati e richiamano, in alcuni casi i giochi tradizionali di un tempo: la campana, oppure la segnaletica stradale/pedonale.

I colori sono sicuramente una delle caratteristiche del materiale utilizzato da Pan Neto che rende sicuri gli ambienti per bambini. Tutta la pavimentazione anti trauma è al 90% prodotta dal riciclo dei materiali esistenti e fuori uso. Integrare, riqualificare e mettere in sicurezza anche giochi esistenti.