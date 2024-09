Concerto del duo Giardino – Silvestri all’Auditorium Spirito Santo di Vibo

Vibo Valentia – Giovedì 19 settembre 2024, organizzato congiuntamente dal Conservatorio Statale di Musica e da AMA Calabria, avrà luogo presso l’Auditorium Spirito alle ore 18,00 un concerto del duo Francesco Giardino, clarinetto – Francesco Silvestri, pianoforte realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale alla Cultura.

Francesco Giardino, diplomato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, si è perfezionato in seguito con i maestri Fabrizio Meloni, Karl Leister e Giuseppe Garbarino. Ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello in Clarinetto al Conservatorio “C. Pollini” di Padova con il massimo dei voti e la Lode. Ha vinto in duo col pianista Francesco Silvestri il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Città di Caltanissetta” (Membro della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Ginevra) e del Concorso Internazionale di Musica da Camera “J. Brahms” di Portschach in Austria.

E’ vincitore, inoltre, di primi premi in decine di concorsi nazionali e internazionali. Nel 1997 vince il Concorso di Primo Clarinetto Solista presso l’Orchestra “Camerata Strumentale Città di Prato”, posto che ricopre dalla fondazione a tutt’oggi. Con la stessa orchestra si è esibito più volte in qualità di solista (Concerti di Mozart, Rossini e Copland) in Italia, America Latina (Brasile, Argentina, Cile e Uruguay) e Inghilterra. Con la Camerata Strumentale Città di Prato ha modo di collaborare con direttori quali: Riccardo Muti, Roberto Abbado, Bruno Bartoletti, Murray Perahia, Alessandro Pinzauti, Jonathan Webb e solisti quali: Mario Brunello, Boris Belkin, Andrea Lucchesini, Alessio Bax, Jim Jang, Kolia Blacher, Loius Lortie, ecc.. Ha collaborato in qualità di Primo Clarinetto, fila e clarinetto piccolo in mib con le più importanti orchestre italiane. Nel 2018 è risultato Finalista del Concorso Internazionale per il posto di clarinetto e Clarinetto Piccolo Solo presso l’Orchestra Filarmonica e il Teatro alla Scala di Milano, con la quale collabora da numerosi anni sotto la guida di Riccardo Muti, Daniel Baremboim, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Fabio Luisi, Daniel Harding, Valerij Gergiev. Si è esibito alla Philharmonie de Paris, Royal Koncertgebouw di Amsterdam, Philharmonie de Luxembourg, KKL di Lucerna, Philharmonie de Berlin, Sala D’oro del Musikverein di Vienna, Bunka Kaikan di Tokyo, Tokyo Opera City, Lotte Koncert Hall di Seul, Osaka Symphony Hall, Colon di Buenos Aires, ecc. Ha inciso il CD “JARDIN” con il quale ha ottenuto numerosi apprezzamenti di critica e di pubblico e il CD-DVD “REEDS FOR TWO” per clarinetto e Fisarmonica Bajan per l’etichetta Limen Music che sta ottenendo numerosi successi ed è stato trasmesso e recensito da RAI Radio3 Suite, Radio Toscana Classica, Radio della Svizzera Italiana di Lugano, Suonare News, ecc. Attualmente è Docente della Cattedra di Clarinetto presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Francesco Silvestri si dedica da anni al concertismo e all’attività didattica. Pianista e cembalista, è risultato vincitore assoluto di numerosi concorsi di Musica da camera. Tra i più significativi sono da citare, in duo con il clarinettista Francesco Giardino, i concorsi internazionali “BRAHMS Chamber Music competition” di Portchach (Austria, 1999) e il “Premio Città di Caltanissetta” (Italia, ed. 1999, membro della FMCIM – Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Ginevra). Si è esibito da solista e in svariate formazioni cameristiche in tutta Europa e in Australia, USA, Canada, Cina invitato da importanti istituzioni. Ha al suo attivo un live-recording per la Bayerischer Rundfunk di Monaco (2004). Ha eseguito in prima assoluta mondiale lavori dei compositori F. Biscione, A. Cara, P. Coggiola, H. Costa, A. Cusatelli, L. Del Prete, S. Fazzolari, L. Ferrero, C. Galante, A. Ghidoni, A. Lucchetti, L. Luka, P. Marrone, V. Palermo, V. Sorrentino. Nato a Vibo Valentia nel 1971, ha frequentato i Conservatori di Musica di Vibo Valentia, Roma, Brescia e Reggio Calabria laureandosi con il massimo dei voti in pianoforte, clavicembalo, musica da camera e didattica della musica. Si è perfezionato presso il Mozarteum di Salisburgo e l’Accademia di Musica antica di Bolzano. E’ stato pianista accompagnatore nell’ambito di vari concorsi musicali fra i quali spicca il Premio Internazionale “Valentino Bucchi” di Roma (ed. 2000). Ha collaborato con numerosi artisti: Domenico Nordio, Fabrizio Meloni, Francesco Bossone, Dimitra Theodossiou, Ludmilla Peterkova, Michael Aspinall, Juana Guillem, Paolo Taballione, Davide Formisano, Francesco Salime, Mario Marzi, Francesco Loi, Salvatore Vella, Gianluca Gagliardi, Stefano Novelli, Enrico Maria Baroni, Calogero Palermo, Massimo Mazzoni, Paolo Beltramini, Alessandro Laffranchini, Francesco Giardino, Romano Pucci, Mauro Ferrando, Marta Rossi, Nicola Mazzanti, Adriana Ferreira. Sue esecuzioni cameristiche sono state proposte da RADIO CLASSICA nell’ambito della trasmissione TOP TEN (2015) e da RAI 3 (2007).

E’ attualmente docente presso il Conservatorio statale “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia

I due noti artisti eseguiranno il programma “Un Clarinetto all’Opera” nel corso del quale saranno presentate opere di Ferdinando Sebastiani, Luigi Bassi, Donato Lovreglio e Giuseppe Leonesi.