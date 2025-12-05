Concetta Grosso rieletta Portavoce del Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino

Il Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino annuncia la rielezione di Concetta Grosso alla carica di Portavoce territoriale, confermata all’unanimità dalle organizzazioni aderenti durante l’assemblea convocata per il rinnovo degli organismi direttivi.

La riconferma di Grosso rappresenta un forte segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto nel precedente mandato, durante il quale ha guidato il Forum con equilibrio, dedizione e una costante attenzione all’ascolto delle realtà associative del territorio.

La sua leadership ha contribuito a rafforzare il ruolo del Terzo Settore nell’Alto Tirreno Cosentino, promuovendo collaborazione, rappresentanza e dialogo istituzionale.

«Ringrazio tutte le associazioni per la fiducia rinnovata – ha dichiarato la Portavoce –. Continueremo a lavorare insieme per consolidare le nostre reti, sostenere le fragilità e valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari. Il Forum deve restare una casa comune aperta, inclusiva e capace di costruire futuro».

Il Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino esprime gratitudine alle organizzazioni intervenute all’assemblea e ribadisce l’impegno a mettere al centro la partecipazione, la coesione e la crescita del mondo del volontariato e del no profit.