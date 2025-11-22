Conclusa con grande successo la terza edizione di “Un Calice per la Vita” a Locri

Si è conclusa con una partecipazione straordinaria e una raccolta fondi arrivata a quasi 30.000 euro la terza edizione di “Un Calice per la Vita”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Angela Serra – Sezione Locride nell’ambito della campagna nazionale Movember, dedicata alla prevenzione dei tumori maschili.

L’evento, svoltosi il 15 novembre scorso in Piazza dei Martiri a Locri, ha unito prevenzione, solidarietà, sport, divulgazione scientifica ed enogastronomia in una giornata che ha coinvolto l’intera territorio.

Il programma si è aperto nella Biblioteca Comunale “Gaudio Incorpora” con un evento scientifico divulgativo sulla prevenzione, moderato dal dott. Attilio Gennaro, referente “Angela Serra” Calabria.

Sono intervenuti il dott. Antonio Verbena, urologo, e il dott. Francesco Luciano, oncologo, richiamando l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi di cura integrata.

Nel pomeriggio la piazza si è trasformata in uno spazio dinamico e inclusivo grazie alle associazioni sportive – Accursi Football Academy, ASD Volley Libertas Locri, Asd Audax Locri, Garden tennis club “Giulio Riccio” Asd, I Girasoli della Locride, Il dado Asdps, Eutimo Basket Locri – e alle scuole di ballo Evolve di Giusy Zappavigna, Full Dance Calabria di Cristian Pelle e Renata Galea Dance school, che hanno animato l’area con attività aperte a bambini e adulti. Grande partecipazione anche alle iniziative per i più piccoli, curate da Enjoy Party, Ohana Oasilandia, Truciolo e dal laboratorio artistico guidato da Maria Adele Longo.

La merenda solidale, “La dolcezza che fa bene”, che è stata realizzata con il contributo del Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone – Zanotti Bianco”, e con il supporto di FRUJT, ha rappresentato un altro apprezzato momento di condivisione.

Studio54 Network, che ha seguito in diretta l’evento, ha animato la piazza con le interviste, grazie alla grande disponibilità del fondatore della storica radio locrese, Francesco Massara.

La degustazione dedicata al mondo del vino, a cura della FISAR, e lo spazio enogastronomico, curato da APCR, APAR, FISAR e dall’Istituto Alberghiero di Locri, con piatti e specialità locali d’eccellenza all’insegna della qualità e del gusto, hanno riscosso l’indiscusso apprezzamento dei numerosissimi presenti.

Dopo il flash mob, un pubblico coinvolto e partecipe ha applaudito il concerto di beneficenza del collettivo “Artisti Uniti per la Ricerca”, condotto in maniera brillante da Carletto Romeo, che ha visto esibirsi Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni, Manuela Cricelli, Bruno Ferró, Quartaumentata, Dipende di te, Take Five Crew, Franco Strangio, Nino Tarzia, Abov e Girolamo Gullace. È intervenuto alla serata anche il noto corrispondente di Striscia la notizia, Michele Macrì.

La donazione solidale minima di 5 euro ha consentito di raccogliere fondi destinati ai progetti per il Nuovo Reparto di Oncologia (NOLE) dell’Ospedale di Locri.

«La Locride continua a mostrare la sua grande generosità. In questo evento abbiamo raggiunto la cifra di 30.000 euro. Tanto resta ancora da fare dichiarano gli organizzatori dell’“Angela Serra”.

Il nostro impegno continua, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari e rafforzare le iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione. Vogliamo rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le associazioni coinvolte nel programma. Grazie a Francesca Filippone, che ha curato l’organizzazione dell’evento, e a Massimo Diano, che fin dalla prima edizione coopera con entusiasmo e a Giuseppe Arone per la fattiva collaborazione.

Grazie a tutte le volontarie che hanno fatto squadra con energia, generosità e unione, creando un’atmosfera davvero magica e accogliente. Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione Comunale di Locri, guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, per il costante supporto, e i dipendenti per il loro lavoro.

Grazie alla stampa, che segue sempre con attenzione le iniziative dell’“Angela Serra”. E grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato nella vendita dei ticket e le attività che hanno contribuito alla raccolta fondi».

Il successo di questa edizione conferma “Un Calice per la Vita” appuntamento di riferimento per la promozione della salute maschile nella Locride. L’Associazione proseguirà il proprio impegno con nuove iniziative di sensibilizzazione, sostegno sanitario e raccolta fondi, in sinergia con istituzioni e territorio.