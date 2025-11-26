Conclusa con successo l’esercitazione regionale della Protezione Civile “Exe Due Mari 2025” promossa dal Vab Calabria – VIDEO

Catanzaro, 26 novembre 2025 – Domenica 23 novembre, a Catanzaro, si è conclusa con successo l’”Exe Due Mari 2025, l’esercitazione regionale di protezione civile promossa dal Vab Calabria.

Quattro giorni di attività a cui hanno partecipato oltre 100 volontari provenienti da diverse provincie calabresi impegnati in simulazioni, corsi di formazioni e test. Tra questi, il corso Antincendio boschivo (Aib) di secondo livello in collaborazione con i formatori accreditati dati del Vab, durante il quale è stato previsto il montaggio e l’uso di una vasca di approvviggionamento idrico per elicotteri e mezzi antincendio.

A rendere l’esercitazione più realistica le condizioni meteorologiche avverse che hanno consentito di inscenare una situazione di emergenza vera.

Nel campo base, allestito presso il centro commerciale Due Mari, nel comune di Maida, erano presenti 8 teste per il pernottamento, una cucina campo, una zona per le Telecomunicazione, l’area sanitaria e quelle tecniche.

Tra le operazioni di salvataggio simulate, quella notturna di ricerca e soccorso che ha previsto l’impiego di squadre appiedate e dotate di GPS e mappe, due ambulanze, mezzi 4×4, e l’attivazione del Posto di comando (Pca) e del Centro trasmissioni mobili (Ctm) che ha gestito il coordinamento con droni a telecamera termica.

Non è mancata la visita istituzionale da parte del responsabile del settore Protezione civile della Prefettura di Catanzaro, Alessandro Mellace, che si è complimentato con i presenti per l’impegno, e la professionalità dimostrata.

A chiudere l’esercitazione lo smontaggio del campo e il rientro dei volontari, verso i quali la Federazione Vab Calabria esprime profonda gratitudine. Un’esperienza formativa di livello conclusasi con successo e animata da spirito di squadra e senso di dovere.