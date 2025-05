Conclusa ieri sera la IV edizione del Premio “Così è la vita” – Memorial Peppe Stellittano

Entusiasta per l’ottimo lavoro svolto dai suoi studenti, la dirigente scolastica Eva Raffaella Maria Nicolò che ribadisce come “questo appuntamento è ormai atteso dalla comunità scolastica e non solo, perché consente ai ragazzi di esprimersi sui valori fondamentali della vita.

Un memorial non vuole solo ricordare un uomo che non c’è più, ma vuole portare alla luce i suoi valori, il messaggio che ha lasciato e i ragazzi si sono impegnati a dare vita ad una tradizione importante che non può essere dimenticata”.

Pienamente d’accordo l’organizzatore Nino Stellittano che puntualizza: “Con il concorso di poesia dialettale insegniamo ai giovani a non dimenticare, a conoscere un passato che potrà aiutarli nella loro crescita personale ma, soprattutto, a rimanere legati alle loro origini”.

Un esempio di chi non ha mai dimenticato la sua terra è proprio l’attore Gigi Miseferi che sprona i ragazzi a “lottare per questa città che ama indistintamente i suoi figli. Peppe Stellittano era un uomo colto che con i suoi scritti dipingeva questo territorio lasciando sempre trasparire il suo incondizionato amore”.

In conclusione, sono il presidente del Kiwanis Club Antonino Battaglia e l’editore Franco Arcidiaco, ideatore del “Premio alla memoria Tina Ventura e Nuccia Stellittano”, prematuramente scomparse e del premio alla cultura “Pasquino Crupi”, a complimentarsi con “il Corpo docente e gli studenti per il meticoloso lavoro svolto e la profondità dei testi elaborati”.