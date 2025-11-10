Conclusa la tre giorni della Confraternita della Pignata di Cariati

Si è conclusa con grande successo la tre giorni organizzata dalla Confraternita della Pignata di Cariati, un evento che ha saputo unire tradizione, promozione del territorio, cultura enogastronomica e spirito di solidarietà.

Un appuntamento intenso e ricco di emozioni, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti provenienti da Veneto, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e naturalmente Calabria.

Durante le giornate, i partecipanti hanno avuto modo di visitare alcuni dei borghi più suggestivi del territorio, immergendosi nella storia e nelle bellezze della Calabria.

Particolarmente significativo è stato il convegno tenutosi nella sala congressi di Amarelli, storica azienda simbolo della liquirizia calabrese, che ha aperto le porte del suo museo autentico gioiello della rete museale regionale e nazionale.

Uno dei momenti più toccanti è stato il gemellaggio con la Congrega dei Radici e Faisoi di Susegana, che ha sancito un ponte culturale e gastronomico tra nord e sud, nel segno della convivialità e dell’amicizia.

L’evento ha celebrato il cibo come bene comune, capace di unire le persone e valorizzare le identità locali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Priore Domenico Nigro Imperiale e da tutti gli organizzatori, che hanno accolto personalità di rilievo come Marco Porzio, presidente nazionale della FICe, Pippo Simone, vicepresidente nazionale dei Borghi più belli d’Italia, Tino Scopeliti, presidente regionale del CONI, Mariano Marchese, presidente nazionale di Assocultura ed il Prof. Giovan Battista Trebisacce dell’Università della Calabria. Si è anche annunciato il patto tra Borghi d’Italia e Confraternite.

Numerose le confraternite calabresi presenti, tra cui La Confraternita della Frittola Calabrese e quella di Reggio Calabria, La Confraternita del Bergamotto, quella dei Pipi Cruschi di Altomonte e molte altre, tutte unite nel celebrare le eccellenze gastronomiche locali.

L’evento ha ribadito il ruolo centrale della Calabria come custode di tradizioni culinarie autentiche e patrimonio culturale condiviso.

La Confraternita della Pignata di Cariati ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare lo spirito dei circoli enogastronomici, promuovendo con passione e competenza la bellezza e la bontà della propria terra.