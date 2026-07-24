Conclusione stagione calcistica 2025/2026, emessi dal Questore di Vibo Valentia 16 D.A.SPO. e 3 deferimenti in in stato di libertà per le violazioni del provvedimento

A conclusione della stagione calcistica 2025/2026 si traccia il bilancio conclusivo delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle condotte che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive in tutta la provincia.

In particolare il Questore, ha emesso nr. 16 Divieti di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) per gli episodi verificatisi nella passata stagione sportiva.

Nello specifico, i provvedimenti, proposti dagli operatori della DIGOS e la cui istruttoria è stata curata dalla Divisione Anticrimine, fanno riferimento a vari episodi di violenza occorsi durante alcuni incontri di calcio relativi alla Serie D e alle categorie minori.

Successivamente all’emissione dei provvedimenti, personale della DIGOS dava impulso a delle attività info investigative con le quali veniva accertato come tre soggetti non osservassero il precetto questorile, circostanza, questa, che portava al deferimento in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per la violazione della normativa posta a tutela del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, è in corso la fase di istruttoria volta all’aggravamento dei provvedimenti.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.