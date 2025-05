Concluso BAM! On the road Calabria Edition

“Abbiamo vissuto questo progetto, tappa dopo tappa, ed è stato interessante vedere da vicino tutto il lavoro impiegato e soprattutto tutto l’entusiasmo trasmesso. Ringrazio gli organizzatori, il dipartimento Ambiente e i Parchi per la sinergia creata. Desidero sottolineare come il progetto “Bam on the road” abbia messo in luce le peculiarità più autentiche e affascinanti della nostra regione. La Calabria, si è rivelata un palcoscenico ideale per un cicloturismo adventure che unisce natura, cultura e tradizioni in un’esperienza di viaggio lenta, sostenibile e ricca di emozioni. Il successo di questa iniziativa testimonia che la Calabria ha tutte le carte in regola per emergere nel panorama del cicloturismo globale, offrendo esperienze uniche e diversificate, tutte racchiuse in un territorio che sa sorprendere e conquistare. La nostra regione si conferma come una destinazione di eccellenza, capace di coniugare avventura, sostenibilità e cultura, gastronomia e tradizioni, e di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi la visita”. Lo ha affermato l’assessore regionale al Turismo e Ambiente, Giovanni Calabrese a conclusione del progetto Bam BAM! – Bicycle Adventure Meeting: Calabria Edition.

Oltre 400 chilometri in sella percorsi dal collettivo internazionale Enough Cycling, tra i principali promotori del cicloturismo adventure, insieme a più di 150 partecipanti. Tre parchi attraversati lungo il rigoglioso crinale verde della Calabria, affacciandosi sullo Jonio, celebrato e fotografato a Soverato, fino al Tirreno, che ha accolto l’ultima tappa al porto di Bagnara.

Un percorso innovativo, frutto della collaborazione tra BAM! – Bicycle Adventure Meeting, Sognare Insieme Viaggi (organizzatore tecnico), Ciclovia dei Parchi, Regione Calabria e numerosi enti e associazioni locali.

BAM! On the Road Calabria Edition è stato un evento unico nel suo genere, che ha portato nuovi stimoli creativi e visibilità internazionale alla Calabria del cicloturismo, un settore in forte crescita a livello globale. Un’esperienza speciale, non solo per la sinergia inedita tra il BAM! e una realtà del Sud, ma anche per la capacità di coniugare il turismo outdoor, lento e sostenibile, con i sapori, le tradizioni e le unicità del paesaggio calabrese.

Durante il tragitto, i creators a pedali del collettivo Enough, Alessandro Ponti, Jacopo Lahibi, Fiorenza Baratti e Manuel Truccolo, hanno incontrato comunità locali, raccogliendo storie e testimonianze, così come, a ogni tappa, hanno assaporato le eccellenze enogastronomiche del territorio, anch’esse accompagnate dal fascino di millenni di storia.

Con la conclusione di questa edizione pilota, lo sguardo è rivolto al prossimo grande appuntamento: il raduno europeo BAM! del 6-8 giugno, nella straordinaria cornice di Villa Contarini, nel Padovano, dove sono attese svariate migliaia di presenze. In quell’occasione, la Calabria sarà protagonista con una vetrina d’eccezione, forte del successo appena conseguito. E all’orizzonte già si profila la seconda edizione calabrese, a maggio 2026

“C’è una Calabria inaspettata da vedere, toccare, sentire, raccontare. E dove ritornare, espandendo il messaggio di una regione eccezionale, capace di fornire esperienze uniche e diversissime tra loro, eppure tenute insieme da un senso di ospitalità che non ha rivali. Porteremo con noi immagini indelebili, che stanno già suscitando grande interesse nella nostra community”, evidenzia Jacopo Lahibi di Enough Cycling.

“Si conclude questa edizione pilota, che abbiamo affrontato con spirito d’avventura, proprio come la tipologia di offerta che tali itinerari delineano. Grazie al pieno supporto di enti, istituzioni, partner progettuali, associazioni e comunità locali, abbiamo visto che agendo con concretezza i risultati arrivano, riuscendo allo stesso tempo a testare dal vivo il target, comprendendone necessità e aspettative, per saper replicare l’esperienza con ancora maggiore efficacia, arricchendo l’offerta”, commenta Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi.

Il tour rappresenta un riuscito esempio di sinergia tra enti e stakeholder del territorio. BAM! On the road Calabria Edition è infatti promosso da Sognare Insieme Viaggi ed è sviluppato insieme a BAM! e Enough Cycling, col supporto tecnico della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Ambiente e Dipartimento Agricoltura, e di Calabria Straordinaria, e il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale della Sila, del Parco Naturale Regionale delle Serre, del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dei Parchi Marini della Calabria, Arsac e GAL Sila. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.