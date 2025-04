Concluso con successo il 6° meeting di partenariato del progetto europeo “KARMA – Circular Economy in the Construction Sector – Acting Today for a Better Future”

Si è concluso con esito positivo il 6° meeting di partenariato del progetto europeo “KARMA – Circular Economy in the Construction Sector – Acting Today for a Better Future”, svoltosi dal 26 al 28 Marzo a Mechelen, in Belgio, alla presenza di tutti i partner internazionali.

Tra i partecipanti italiani, anche i rappresentanti dell’Associazione Eurokom, del progetto, che hanno contribuito attivamente alle attività di confronto e condivisione di buone pratiche.

Durante il meeting, i partner hanno fatto il punto sulle azioni e i risultati finora conseguiti nell’ambito di KARMA, un’iniziativa volta a promuovere la transizione verso l’economia circolare nel settore delle costruzioni.

L’obiettivo principale è incoraggiare lo sviluppo di strategie di riutilizzo, recupero e ottimizzazione dei materiali e delle risorse, favorendo la crescita di modelli di business sostenibili e collaborativi tra istituzioni, imprese e comunità locali.

Nel corso delle due giornate a Mechelen, grazie all’intervento “Circularity in the built environment and local policies of Mechelen” curato da Eva Neefs (coordinatore di progetto Costruzioni Circolari per la città di Mechelen) e all’intervento “The transition model of Circular Flanders” curato da Brigitte Mouligneau, responsabile della transizione – Circular Flanders, ai partner sono state presentate le iniziative e le strategie che il Comune sta adottando per promuovere l’economia circolare nell’ambito delle costruzioni.

In particolare, l’attenzione si è focalizzata sulle politiche di Mechelen per l’economia circolare in edilizia, comprendendo come le stesse mirano a ridurre gli sprechi e favorire il riuso dei materiali, incentivando la progettazione di edifici più duraturi e riciclabili.

Il Comune di Mechelen sostiene progetti di ristrutturazione e riconversione con regolamenti, incentivi e linee guida, promuovendo così un approccio “rigenerativo” che salvaguarda l’ambiente e il tessuto urbano.

I partecipanti hanno potuto comprendere come è altrettanto fondamentale la collaborazione con imprese, centri di ricerca e progettisti, che ha portato alla nascita di hub dedicati al recupero dei materiali, nonché ad iniziative di formazione rivolte a professionisti e cittadini.

Infine, è stato spiegato come grazie a dei progetti pilota e al riuso di edifici storici, Mechelen è diventata un modello di riferimento per chi vuole avviare o rafforzare politiche locali di economia circolare nel settore delle costruzioni.

A conclusione dei lavori progettuali, si è svolto uno staff exchange che ha rappresentato un momento cruciale per lo scambio di esperienze e competenze tra i diversi partner europei.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare realtà imprenditoriali ed hub innovativi impegnati nello sviluppo di soluzioni circolari in edilizia e, più in generale, in settori affini, confrontandosi direttamente con professionisti e operatori locali.

Le visite guidate e i workshop organizzati hanno permesso di approfondire processi di riciclo e recupero dei materiali, soluzioni architettoniche all’avanguardia e modelli di gestione dei rifiuti in grado di ridurre l’impatto ambientale.

“La partecipazione a questo scambio di esperienze ha offerto un notevole valore aggiunto a tutti i partner coinvolti” ha dichiarato il portavoce dell’Associazione Eurokom.

“Abbiamo potuto toccare con mano come l’economia circolare e la sostenibilità possano costituire un fattore di crescita economica e sociale, in particolare per i giovani, grazie a una più efficiente gestione delle risorse e alla creazione di collaborazioni e partnership tra enti pubblici, imprese e cittadini”.

Gli esiti positivi di questo incontro e del successivo staff exchange sottolineano la forte collaborazione instauratasi tra i partner del progetto KARMA, uniti dall’impegno di promuovere una transizione circolare nel settore delle costruzioni così come in altri settori economici. L’incontro di Mechelen ha permesso di definire i prossimi passi operativi, consolidando la rete di scambio e supporto reciproco per l’implementazione di nuove pratiche e soluzioni.

Il progetto “KARMA – Circular Economy in the Construction Sector – Acting Today for a Better Future” proseguirà nelle prossime fasi con ulteriori attività di apprendimento, sperimentazione e divulgazione.

Gli aggiornamenti e i risultati raggiunti saranno resi disponibili attraverso i canali ufficiali del progetto, favorendo la creazione di sinergie e il dialogo su scala europea in tema di economia circolare sia tra i partner che i diversi territori coinvolti.

“Ritorniamo con nuovi spunti e nuove collaborazioni per promuovere un futuro più sostenibili anche nel nostro territorio” conclude il portavoce di Eurokom.

Per ulteriori informazioni: https://www.interregeurope.eu/karma