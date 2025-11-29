Concluso con successo l’evento formativo “Terapia del Dolore e Cure Palliative” promossa dall’Asp di Cosenza

San Nicola Arcella (CS), 29 novembre 2025 –

Grande partecipazione alla due giornate dedicata a Terapia del Dolore e Cure Palliative, tenutesi presso Palazzo Principi Lanza, a San Nicola Arcella, venerdì 28 e sabato 29 novembre. L’evento, promosso dal Settore n.4 – Prevenzione e Sanità Pubblica del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, e dal Coordinamento Unico degli Obiettivi di Piano della Direzione Strategica dell’ASP di Cosenza, ha mirato al rafforzamento dell’integrazione ospedale–territorio e a dare piena attuazione alla Legge 38.

La Direzione Strategica dell’ASP – con il Direttore Generale Antonio Graziano e il Direttore Sanitario Martino Maria Rizzo – ha ribadito l’impegno verso una rete multidisciplinare e continua.

Durante il congresso, presieduto dalla coordinatrice dei distretti sanitari dell’Asp di Cosenza Angela Riccetti, sono stati affrontati temi legati ai modelli organizzativi della rete, all’approccio biopsicosociale, al ruolo dello psico-oncologo, al focus sul paziente pediatrico e alle nuove terapie, dagli oppioidi agli endocannabinoidi, fino alle tecniche interventistiche.

Riflettori puntati anche sul ruolo del Medico di Medicina Generale, fondamentale per la presa in carico condivisa.

L’evento ha confermato la strategia degli Ambulatori Multidisciplinari attivi nei Distretti e l’uso della telemedicina per il monitoraggio a distanza.