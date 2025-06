Si è concluso il IX ciclo del TFA Sostegno dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA Sostegno) rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema scolastico italiano.

L’obiettivo primario del corso, coordinato dalla prof.ssa Patrizia Oliva, è formare figure professionali capaci di operare nel contesto scolastico, promuovendo l’inclusione e il successo formativo.

Un percorso intensivo e professionalizzante che, grazie alla squadra dei docenti ed al personale, ha formato, quest’anno, 820 insegnanti per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, pronti a mettere le proprie competenze al servizio di una scuola sempre più inclusiva.

Durante il percorso, seguiti da docenti qualificati nei diversi settori della formazione, i futuri docenti hanno avuto l’opportunità di approfondire diverse aree tematiche, dalla normativa scolastica agli approcci didattici più innovativi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle metodologie e alle strategie didattiche, all’uso delle nuove tecnologie e del digitale per la progettazione di percorsi educativi efficaci.

Il Corso erogato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro ha previsto approfondimenti teorici, attività laboratoriali in aula e un tirocinio, svolto sotto la supervisione di docenti tutor esperti, finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze critico-operative e alla formazione nella prospettiva dell’inclusione.

Questa esperienza diretta all’interno degli istituti scolastici, regolamentata da apposite convenzioni stipulate dall’Ateneo di Catanzaro, ha offerto ai futuri docenti un’occasione preziosa per sperimentare le dinamiche in classe, mettere in pratica le conoscenze acquisite, confrontarsi con la realtà quotidiana dell’insegnamento e sviluppare capacità relazionali e comunicative, essenziali per interagire efficacemente con studenti, famiglie e colleghi.

La conclusione del Corso TFA Sostegno non rappresenta solo un traguardo accademico, ma l’avvio di una professione di grande responsabilità e significato per coloro che hanno deciso di intraprendere questo percorso con passione e dedizione.

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, impegnata dal 2020 nella formazione di docenti specializzati (sono ormai circa 3.000), sta attualmente completando gli adempimenti ministeriali ai fini dell’attivazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione sul Sostegno didattico relativi al prossimo e imminente X ciclo con l’obiettivo di qualificare i docenti e rafforzare l’inclusione scolastica.