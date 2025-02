Concluso il Progetto “Ali della Libertà”. percorsi di Autonomia per Donne in Difficoltà

Si è concluso con successo il progetto “Ali della Libertà – Percorsi di autonomia per donne in difficoltà”, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito di “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment”, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto, capofila del Centro Comunitario Agape e in collaborazione con l’associazione Tra Noi Calabria, ha mirato a sostenere le donne in difficoltà, in particolare quelle che vivono in nuclei monogenitoriali, attraverso l’adozione di percorsi personalizzati di autonomia.

Il 24 febbraio, si è svolto un evento conclusivo presso la sede di Tra Noi Calabria, durante il quale sono stati presentati i risultati raggiunti e condivise le azioni intraprese, incluso un resoconto del percorso in una pubblicazione.

Tra le principali attività proposte, si evidenziano l’erogazione di “doti per l’autonomia” e la creazione di una rete di famiglie solidali, tutte finalizzate a fornire supporto concreto alle donne con figli minori prive di una rete familiare di sostegno.

La coordinatrice Giusy Nuri ha spiegato che le “doti di autonomia” sono strumenti personalizzati, sviluppati attraverso un’analisi dei bisogni delle beneficiarie e un patto di fiducia tra l’associazione e la donna, con l’obiettivo di intraprendere un percorso verso l’autonomia.

Gli interventi hanno incluso formazione professionale, inserimento lavorativo, supporto psicologico, accompagnamento per la conciliazione lavoro/famiglia e aiuto per la ricerca di un nuovo alloggio.

Parallelamente, è stata costruita una rete di famiglie solidali, coinvolgendo famiglie che già praticavano solidarietà e altre interessate a entrare in questo circuito.

Daniela Rossi e Alessandra Lo Presti, formatrici del progetto, hanno raccontato il processo formativo, che ha approfondito tematiche di accoglienza familiare con il supporto di esperti.

Il presidente del Centro Comunitario Agape, Mario Nasone, ha sottolineato l’importanza di valorizzare questo percorso, che potrebbe diventare una risorsa fondamentale per un sistema di sostegno che unisce enti pubblici e terzo settore.

L’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera ha evidenziato l’importanza di rendere questo progetto parte integrante del piano di zona, promuovendolo come una buona prassi replicabile.

Anche la dott.ssa Maria Grazia Marcianò, Responsabile Ufficio Minori del Comune di Reggio Calabria, ha evidenziato il ruolo cruciale della rete delle famiglie solidali nel supporto alle famiglie in difficoltà.

Per maggiori informazioni, scrivere a segr.agape@gmail.com