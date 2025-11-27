Concluso il Service “Zaino Sospeso” del Lions Club Polistena Brutium

Si è ufficialmente concluso il service solidale “Zaino Sospeso”, promosso dal Lions Club Polistena Brutium, finalizzato alla raccolta di materiale scolastico destinato a bambini e famiglie in difficoltà economica del territorio.

Nella giornata odierna, 27 novembre 2025, il materiale raccolto comprendente zaini, quaderni, penne, matite, astucci, colori, diari e altri strumenti utili allo studio è stato consegnato alla Caritas Diocesana, nella persona del suo Direttore, dott. Michele Vomera, che ha espresso sincera gratitudine per l’iniziativa e per la sensibilità dimostrata dal Club.

Il service “Zaino Sospeso” ha visto il coinvolgimento di cittadini, esercizi commerciali, scuole e soci Lions, creando una virtuosa rete di solidarietà capace di trasformare un semplice gesto in un aiuto concreto e immediato per tanti bambini e ragazzi, alle prese con il loro percorso scolastico in condizioni di fragilità.

«Garantire a ogni bambino il diritto allo studio significa investire nel futuro della nostra comunità ha dichiarato il Presidente del Lions Club Polistena Brutium Cesare Laruffa- e con questa iniziativa abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: nessun bambino deve sentirsi escluso per mancanza di mezzi».

Il Lions Club Polistena Brutium desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i commercianti che, con grande disponibilità, hanno aderito all’iniziativa diventando punti di raccolta e promuovendola con sensibilità e partecipazione, nonché al comitato guidato dalla prof.ssa Maria Grazia Zerbi e ai volontari che hanno dedicato tempo, energie e impegno alla riuscita del service.

Senza il loro prezioso contributo e senza la generosità dei cittadini che hanno donato il materiale scolastico, il progetto “Zaino Sospeso” non avrebbe potuto raggiungere un risultato così significativo per la comunità.

Il Lions Club Polistena Brutium rinnova il proprio impegno nel promuovere azioni di solidarietà, inclusione e sostegno alle fasce più deboli, nella piena adesione ai valori che da sempre lo contraddistinguono, al servizio dei cittadini e delle nostre comunità.