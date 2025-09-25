Cosenza

“Concorso blindato”: CGIL e FP CGIL contro le irregolarità di un concorso pubblico indetto dalla Provincia di Cosenza

“Violazione dei principi di equità e trasparenza”

Cosenza, 25 settembre 2025 – I sindacati CGIL e FG CIGL reclamano le irregolarità riscontrate nel bando in un corso pubblico indetto dalla Provincia di Cosenza, definendolo “blindato” a causa del numero ristretto di candidature che escludono ulteriori potenziali partecipazioni. 

La denuncia dei sindacati si riferisce all’accesso ai bandi rivolto esclusivamente al personale interno, scelta che “viola i principi di equità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

A destare preoccupazione nei sindacati è inoltre il mancato intervento in merito alla questione, da parte del Segretario della Provincia e il susseguirsi di tali vicende in piena campagna elettorale. 

La CGIL ribadisce il suo impegno nel vigilare e invita i lavoratori all’impugnazione dei bandi per tutelare la legalità.

