“Concorso blindato”: CGIL e FP CGIL contro le irregolarità di un concorso pubblico indetto dalla Provincia di Cosenza
“Violazione dei principi di equità e trasparenza”
Cosenza, 25 settembre 2025 – I sindacati CGIL e FG CIGL reclamano le irregolarità riscontrate nel bando in un corso pubblico indetto dalla Provincia di Cosenza, definendolo “blindato” a causa del numero ristretto di candidature che escludono ulteriori potenziali partecipazioni.
La denuncia dei sindacati si riferisce all’accesso ai bandi rivolto esclusivamente al personale interno, scelta che “viola i principi di equità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.
A destare preoccupazione nei sindacati è inoltre il mancato intervento in merito alla questione, da parte del Segretario della Provincia e il susseguirsi di tali vicende in piena campagna elettorale.
La CGIL ribadisce il suo impegno nel vigilare e invita i lavoratori all’impugnazione dei bandi per tutelare la legalità.