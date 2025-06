Concorso Fotografico “I Pescatori di Stelle”: a Fuscaldo l’obiettivo cattura l’anima della marineria

FUSCALDO (CS) – Torna l’atteso appuntamento con la fotografia d’autore legata al mare e alle tradizioni. L’associazione Profuscaldo ha annunciato la nuova edizione del concorso fotografico “I Pescatori di Stelle”, un invito a professionisti e appassionati a immortalare l’essenza della pesca, attività che definisce l’identità del borgo tirrenico. L’iniziativa si inserisce nel quadro del rinomato “Fuscaldo – il Festival delle alici del Tirreno Cosentino”, in programma dal 31 luglio al 3 agosto 2025.

Il concorso si propone come un’occasione per andare oltre uno sguardo fugace e superficiale sulla vita dei pescatori fuscaldesi. L’obiettivo è quello di catturare, attraverso la sensibilità artistica di uno scatto, storie silenziose, gesti antichi e la profonda connessione tra l’uomo e il mare. Un racconto per immagini che superi i luoghi comuni e offra una prospettiva inedita e personale su una delle pratiche più emblematiche del territorio.

Il tema scelto invita a esplorare la marineria locale in tutte le sue sfaccettature: dai volti segnati dal sole e dalla salsedine dei pescatori, alle tecniche di pesca, con un’attenzione particolare a quella delle alici. Proprio a questa specie ittica si lega l’affascinante nome del concorso, “I Pescatori di Stelle”, che evoca un’antica leggenda locale che ammanta di poesia e mistero le origini delle alici di Fuscaldo.

“Vogliamo che gli sguardi curiosi dei fotografi si posino sulla nostra marineria per svelarne la bellezza autentica e spesso nascosta”, spiegano gli organizzatori dell’associazione Profuscaldo. “È un’opportunità per riscoprire e valorizzare un patrimonio culturale e umano di inestimabile valore, regalando una nuova narrazione, quella dell’obiettivo fotografico, a un mondo che ha tanto da raccontare”.

Le opere selezionate avranno l’onore di essere esposte durante le giornate del festival, offrendo ai numerosi visitatori un viaggio visivo ed emozionale nel cuore pulsante di Fuscaldo. Per tutti gli interessati a partecipare, il regolamento completo con le modalità di iscrizione e i dettagli per l’invio delle fotografie è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Per scaricare il bando e conoscere i dettagli sulla partecipazione, è possibile visitare la pagina dedicata: https://www.ilfestivaldellealici.it/concorso-fotografico-i-pescatori-di-stelle-2025/. Un’occasione imperdibile per trasformare uno scatto in un’eterna testimonianza della vita, della fatica e della magia dei “pescatori di stelle”.