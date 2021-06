Condizionalità in agricoltura, siglata convenzione regionale tra Arcea e dipartimento Salute

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Il Commissario straordinario per le erogazioni in Agricoltura (Arcea), Salvatore Siviglia e il dirigente generale “Tutela della Salute e servizi sociali e socio- sanitari” della Regione, Giacomo Brancati, hanno siglato oggi la convenzione operativa per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole beneficiarie.

Con la parola “condizionalità” si identificano tutti quegli impegni e norme in materia di sanità pubblica, di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali cui deve attenersi ogni agricoltore che fa richiesta di beneficiare di regimi di aiuto.

La convenzione operativa, fortemente voluta dal presidente della Regione, Nino Spirlì, e dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, «rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad Arcea per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza».

Secondo la convenzione siglata oggi «il dipartimento Salute fornisce alle Asp le istruzioni operative e sempre aggiornate sulla modalità di svolgimento dei controlli e sulle check-list da utilizzare. Le stesse sono fornite all’Arcea che sulla base delle stesse svolge attività di monitoraggio e di controllo di secondo livello».

Queste attività «contribuiscono a costruire un percorso virtuoso che consente alla pubblica amministrazione di avviare, in modo condiviso, una serie di azioni volte a velocizzare le procedure di erogazione dei fondi comunitari. Cosa estremamente importante per le migliaia di aziende agricole che operano nella nostra regione».