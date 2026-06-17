Confapi, a Bari il confronto sul futuro dell’export e internazionalizzazione, Francesco Napoli: «il mezzogiorno deve diventare protagonista stabile sui mercati internazionali»

di Nicoletta Toselli

Il Mezzogiorno come motore della crescita economica italiana e protagonista delle strategie di internazionalizzazione delle imprese.

È questo il messaggio lanciato da Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi, intervenuto alla seconda tappa di “Obiettivo Export”, svoltasi presso il Palazzo dei Congressi della Fiera del Levante di Bari alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

L’iniziativa, dedicata alle prospettive dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha riunito istituzioni, imprenditori e rappresentanti del mondo economico per discutere delle opportunità di crescita delle PMI, delle startup e delle filiere innovative, con particolare attenzione alle potenzialità del Sud Italia.

Nel suo intervento, Napoli ha posto l’accento sulla necessità di trasformare il ruolo del Mezzogiorno nell’economia internazionale.

«Il Mezzogiorno rappresenta una grande risorsa per il sistema produttivo italiano: filiere competitive, eccellenze del Made in Italy e imprese con forte potenziale internazionale.

Eppure il contributo del Sud all’export nazionale resta ancora limitato. La vera sfida non è la qualità delle imprese meridionali, ma la capacità di trasformare l’export da esperienza occasionale a presenza stabile sui mercati globali», ha dichiarato.

Il vicepresidente di Confapi ha inoltre illustrato le attività che l’associazione porta avanti per sostenere le piccole e medie imprese nei processi di apertura verso i mercati esteri, attraverso missioni imprenditoriali, incontri B2B, formazione specialistica, attività di incoming e strumenti dedicati all’internazionalizzazione, sviluppati anche in collaborazione con SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti.

Tra i progetti più significativi richiamati da Napoli figura l’Hub USA, nato per accompagnare le imprese italiane interessate a entrare o consolidare la propria presenza nel mercato statunitense.

«Una strategia efficace per l’export deve valorizzare il ruolo strategico del Mezzogiorno, rafforzare le competenze delle PMI e ridurre i divari territoriali, affinché anche il Sud possa competere in modo stabile e continuativo sui mercati internazionali», ha sottolineato.

Nel corso della giornata è stata inaugurata anche la nuova sede di SIMEST, destinata a diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio orientate all’export.

La partecipazione di circa 500 rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale ha confermato il valore di “Obiettivo Export” come occasione di confronto e programmazione per il futuro dell’economia italiana, con il Mezzogiorno indicato da Francesco Napoli come una delle chiavi decisive per la crescita del Paese sui mercati globali.