CONFAPI Calabria: Carmelo Sansone nuovo rappresentante per il Tirreno Cosentino

COSENZA – Confapi Calabria annuncia un nuovo passo nel rafforzamento della propria presenza sul territorio. Carmelo Sansone è stato nominato Rappresentante Territoriale per l’area del Tirreno Cosentino, con l’obiettivo di rilanciare l’impegno e le attività della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (PMI).

La nomina è stata comunicata dal presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, che ha espresso piena fiducia nel nuovo incaricato.

“Confidiamo nella professionalità e nell’impegno di Sansone,” ha dichiarato il Presidente Napoli. “Siamo certi che saprà interpretare al meglio i valori e gli obiettivi della nostra Confederazione, contribuendo attivamente alla crescita e alla promozione delle imprese del territorio.”

Da parte sua, Carmelo Sansone, ha accolto l’incarico con entusiasmo, ringraziando il Presidente Napoli per la fiducia. “Il mio impegno sarà volto a contribuire al rafforzamento del ruolo di Confapi come acceleratore di sviluppo e interlocutore strategico per le Piccole e Medie Imprese calabresi,” ha affermato Sansone, sottolineando la volontà di supportare concretamente il tessuto economico locale.

La giornata di giovedì 13 novembre 2025 è stata segnata anche da un importante evento istituzionale. Presso la sede di Confapi a Cosenza, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con EF Solare Italia, Le Greenhouse e la Casa Circondariale di Castrovillari “Rosetta Sisca”.

L’accordo mira alla creazione di percorsi formativi e lavorativi specificamente dedicati ai detenuti, un progetto che coniuga l’impegno sociale con l’integrazione professionale, offrendo concrete opportunità di reinserimento e sviluppo di competenze.

La nomina di Sansone e la firma del protocollo confermano l’attivismo di Confapi Calabria, che continua a porsi come punto di riferimento essenziale per la crescita economica e l’imprenditoria nella regione.