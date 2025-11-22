Confapi, con riconferma Camisa a Presisenza ribadita autonomia e indipendenza della confederazione

La conferma di Cristian Camisa alla guida della Confederazione della Piccola e Media Industria privata Italiana (Confapi) per il prossimo triennio rappresenta un riconoscimento al lavoro di squadra postato avanti e traccia una rotta chiara rispetto alle grandi sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività sui mercati internazionali.

È quanto dichiara il Presidente calabrese e vice presidente nazionale uscente di Confapi, Francesco Napoli rinnovando gli auguri al riconfermato presidente dell’associazione di categoria più importante in Italia nel settore delle piccole e medie imprese.

“Cristian Camisa sottolinea il Presidente di Confapi Calabria ha dimostrato in questi anni passione, visione e un cuore straordinario nel guidare la nostra Confederazione. H

a lavorato con dedizione autentica e sono certo che continuerà a farlo con la stessa forza e lo stesso impegno nei prossimi tre anni.

La Confapi conclude Napol potrà continuare a posizionarsi, con autonomia e indipendenza, su tutti i tavoli utili per rafforzare il dialogo con le istituzioni”.

L’esito del voto, che testimonia la netta sconfitta della linea sostenuta dall’ex presidente emerito, il parlamentare Maurizio Casasco, testimonia una visione chiara e decisa: continuare a rappresentare con forza le imprese in una visione laica rispetto alle opzioni politiche o di partito, con la missione di continuare a rafforzare le filiere e dare sostegno alla transizione verde e digitale; valorizzare le competenze ed il capitale umano, confermare una presenza sempre più incisiva nei processi decisionali, valorizzando il legame con i territori e mettendo in rete la pluralità delle sue realtà produttive.