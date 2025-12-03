Confcommercio Cosenza lancia la campagna “Compra sotto casa” per gli acquisti di Natale

In vista delle festività natalizie, Confcommercio Cosenza rilancia la campagna “Compra sotto casa”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza di scegliere i negozi di prossimità per i propri acquisti di Natale.

Un gesto semplice, quotidiano, che però genera un grande valore: sostiene l’economia locale, preserva il tessuto commerciale dei nostri centri urbani e rafforza i legami di comunità.

I negozi di vicinato infatti non sono solo luoghi di acquisto, ma rappresentano presidi di socialità, sicurezza e qualità della vita.

La campagna 2025 ha visto la realizzazione di un breve video che si concentra sulla dimensione umana del commercio: dietro ogni vetrina c’è una storia, una famiglia, un impegno costante fatto di professionalità e accoglienza.

In un periodo dell’anno in cui si parla molto di consumi, Confcommercio Cosenza invita a riflettere anche sull’impatto delle proprie scelte: acquistare sotto casa significa far crescere il territorio.

“Il Natale è il momento dell’anno in cui più di tutti si percepisce il valore delle relazioni umane ha dichiarato il direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada.

I nostri negozi di vicinato incarnano proprio questo: sono fatti di persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città.

‘Compra sotto casa’ non è solo uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi, con dedizione, tiene aperte le nostre strade e crea valore per il territorio. Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità.”

Confcommercio Cosenza ricorda che ogni acquisto locale genera ricadute dirette sull’occupazione, sui servizi e sul benessere economico della provincia. Per questo, l’associazione invita cittadini e imprese a condividere e promuovere la campagna, trasformando il periodo natalizio in un’opportunità di sostegno reciproco.

La campagna “Compra sotto casa” accompagnerà tutto il mese di dicembre con iniziative, contenuti digitali e attività promozionali rivolte sia ai consumatori sia agli operatori del settore.