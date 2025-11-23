Confemata la 19° edizione della Maxitombolata benefica su Maxischermo del 26 dicembre 2025

È ormai un classico nel giorno di S.Stefano ,il 26 dicembre, la Maxitombolata benefica su Maxischermo che si svolge ininterrottamente da diciannove anni all’auditorium Don Orione di S.Antonio ,luogo a noi caro e storico della città.

Tante pregiatissime Aziende Calabresi e Nazionali supportano da anni questa iniziativa benefica organizzata dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV in collaborazione con l’opera Antoniana che rappresenta una delle più belle manifestazioni a Sud per la qualità del livello organizzativo .

L’auditorium Don Orione a S Antonio è molto accogliente, con comodissime poltroncine , sala riscaldata e con ampi parcheggi accanto l’auditorium e nella parte soprastante.

Anche per quest’anno,ai partecipanti sarà offerto un ricco buffet di prodotti tipici , la serata organizzata nei minimi dettagli vedrà la conduzione di uno dei presentatori più bravi nel panorama nazionale: Marco Mauro, la regia è di Marco Strati.

A giorni l’associazione Incontriamoci Sempre presenterà il ricco programma Natalizio, tutto autogestito , senza alcun contributo da parte degli Enti , questo è uno dei capisaldi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

Le iniziative natalizie si concluderanno il 6 gennaio, il 5 gennaio con la befana al reparto di pediatria del Gom di RC ed il 6 gennaio con la befana in città,in collaborazione con il Club delle 500 che partiranno dal centro cittadino per poi concludersi nella piazza della stazione FS di RC S Caterina.