Conferenza di presentazione del servizio “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola – VIDEO

Nella giornata di giovedì 30 ottobre, la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, ha ospitato la conferenza di presentazione del progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, fortemente voluto dall’europarlamentare Giusi Princi, in collaborazione con la presidenza della Regione Calabria e con l’Ordine degli Psicologi. 

Alla conferenza hanno preso parte i dirigenti scolatici, i  Referenti di Educazione alla Salute del Comune di Reggio Calabria e della provincia di Vibo Valentia, studenti e genitori. 

Un incontro importante per la storia della scuola calabrese, durante il quale è stato illustrato il servizio e tutte le sue modalità. 

Ad intervenire, oltre l’on. Pinci, i Dirigenti generali delle Asp di Reggio e Vibo, e gli psicologi operanti al loro interno, che a breve presteranno servizio presso le scuola delle due provincie. 

“Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, nasce dalla sinergia tra l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine degli Psicologi della Calabria, con un finanziamento stanziato dalla Regione stessa di 9 milioni di euro. Tale finanziamento ha garantito l’assunzione di 43 psicologi che opereranno in 285 scuola calabresi per tre anni. 

