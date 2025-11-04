Conflenti celebra il 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Si è svolta questa mattina a Conflenti la cerimonia in occasione del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria e riconoscenza verso tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’indipendenza del nostro Paese.

Alla manifestazione, promossa dal Comune di Conflenti, hanno preso parte il Sindaco Emilio Francesco D’Assisi, il Parroco Don Giovanni Marotta, il Maresciallo Giuseppe Valle, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Conflenti, e il Brigadiere Rosario Abruzzini comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme.

Presenti anche la Dirigente scolastica Emanuela Maletta, le insegnanti e gli alunni dei plessi scolastici di Coscaro e Conflenti centro, che con bandierine, cartelloni e canti hanno reso omaggio ai caduti e ai valori della Costituzione.

La cerimonia si è aperta con il raduno presso la sede municipale, seguito dalla deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti e dalla benedizione impartita da Don Giovanni Marotta.

Un momento particolarmente toccante è stato l’inno nazionale, cantato con emozione dai bambini, frutto del lavoro e della sensibilità educativa delle loro insegnanti, che li hanno guidati nella preparazione di questa giornata di memoria e partecipazione civile.

Nel suo intervento, il Sindaco D’Assisi ha ricordato come il 4 Novembre rappresenti “un momento di riflessione e di unità, in cui il ricordo dei caduti ci richiama ai valori di pace e di solidarietà”

La giornata si è conclusa con un applauso corale e un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, in particolare alle scuole e al corpo docente, vero ponte tra la memoria del passato e la formazione delle nuove generazioni.