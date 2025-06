Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani: eletto Simone Leoni, partecipazione attiva dal gruppo calabrese

Si è svolto ieri al Palazzo dei Congressi dell’EUR, a Roma, il Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, durante il quale è stato eletto il nuovo Segretario Nazionale: si tratta di Simone Leoni, 25 anni, romano, che succede a Stefano Benigni.

Secondo quanto riferito in una nota da Forza Italia Giovani, significativa è stata la presenza del coordinamento calabrese, guidato dal Segretario Regionale Federico Milia, intervenuto per primo tra gli esponenti regionali.

Milia ha dichiarato che “il movimento giovanile è diventato negli anni un asset fondamentale del partito, che ha ridato dignità ai tesserati e agli amministratori locali, rendendoli parte di una squadra che sostiene l’azione politica sia a livello nazionale che nei territori”.

Il segretario regionale ha inoltre rivolto un ringraziamento “al Segretario regionale senior, Francesco Cannizzaro, che ha sempre creduto e investito nei giovani, e al Presidente Roberto Occhiuto, per il lavoro che sta portando avanti”.

Durante il congresso sono intervenuti esponenti della dirigenza nazionale, capigruppo parlamentari, i ministri Anna Maria Bernini e Antonio Tajani, Segretario Nazionale del partito.

Tra gli ospiti, anche figure esterne al partito come l’artista Fedez, noto per le sue posizioni critiche verso Forza Italia, coinvolto in un confronto sul tema della salute mentale insieme al giornalista Giuseppe Cruciani.

A conclusione del suo intervento, Milia ha voluto rivolgere un ringraziamento “ai ragazzi di tutti i gruppi provinciali calabresi, che ogni giorno si impegnano sul territorio”.